Nuestro Amor Eterno: Adem, el personaje que dará el último giro en la ficción

lunes, 5 de junio de 2023 00:00

Un importante giro se viene en uno de los personajes de Nuestro Amor Eterno. La novela turca de las tardes de Telefe, cuyo título original es Istanbullu Gelin, dará su último cambio para ya continuar con la armonía en la ficción. Se trata de Adem (Firat Tanis), uno de los hombres que hasta este momento había tenido un fuerte giro pero que aún conservaba aspectos de su pasado que no podía superar.

En el capítulo de este lunes, Adem irá a buscar a su hijo, Umut, a la casa de Dilara (Neslihan Arslan) pero no estará allí porque es el cumpleaños de ella y se lo llevó a Süreyya (Asli Enver) a la mansión para que lo cuidara. En este contexto, Adem recordará que es su cumpleaños y le pedirá disculpas. Pero luego tratará de justificar por qué se comportó mal con Mert (Anil Ilter) el día del almuerzo.

"Sólo quería poder conocer a ese sujete, no tenía malas intenciones y no entiendo por qué me atacaron de esa forma. Piénsalo, tal vez ustedes exageraron", señalará Adem. Ante esto, Dilara tomará sus palabras con ironía y le explicará cómo es su actitud.

"¿Se puede saber qué necesitas?. Ya has demostrado muy claramente y en diversas situaciones que no significo nada para tí, ni antes ni ahora", responderá Dilara y luego agregará: "¿Te das una idea de la posición en la que me dejaste y lo que pensarían de mi?, venir a culparme es muy simple".

Pero no será el único motivo que lo hará reaccionar. Habrá otro aún más fuerte y será cuando esté cara a cara con Esma (Ipek Bilgin). Es que la mujer le regalará un reloj que fue del padre de él. "Es difícil elegir a uno de mis hijos y no creo que a ninguno de ellos le pueda molestar que decidiera dártelo. A tí te quedará mejor que a ellos", explicará la "Sultana".

"Fephsi no pudo compartir contigo mucho tiempo, se fue pronto pero sé que le hubiera gustado que lo tuvieras", explicará y le dirá que puede tomarlo como un regalo para su bebé. "También es un recuerdo para Umüt de parte de su abuelo".