Eda y Serkan: avance del capítulo de este lunes

lunes, 5 de junio de 2023 00:00

Celos, un secreto oculta y el amor siempre presente. Así avanzará este lunes Eda y Serkan: ¿será que es amor?. La ficción turca de las siestas de Telefe, cuyo título original es Sen Çal Kapimi, transita momentos en los que los protagonistas están camino a la reconciliación mientras la gran enemiga de la pareja, Selim, comienza a quedar cercada.

En el capítulo de este lunes, Selin (Bige Önal) será increpada por la periodista a la que le suele pasar información para perjudicar a Eda (Hande Erçel) y Serkan (Kerem Bürsin). "Me dijiste que no iba a haber problema esta vez, que Serkan no iba a tratar de demandarme", lanzará la comunicadora vía telefónica y luego agregará: "me llamó la abogada de la compañía, quería hacerme preguntas del reportaje en el que Eda perdió el conocimiento".

Paralelamente, Ceren (Melisa Döngel) descubrirá que Selin está detrás de todas las maniobras sucias que surgieron para perjudicar a Eda y Serkan. "La mujer que difundió el falso contrato y la que informó del rompimiento de la relación es la misma. Y ¿quién cree que conoce a esa mujer?: Selin", apuntará Ceren en una charla con Efe (Ali Ersan Duru) y (Çagri Çitanak).

Pero tras esta revelación, Ferit hablará a solas con Ceren y le hará un fuerte pedido. "Efe estaba al frente y no pude decirte pero deja a Selim en paz", comenzará expresando el joven. Luego agregará: "no puedo decirte por qué pero mi intención no es proteger a Selim pero lo que haces va a agitar de nuevo todo... esto va a acabar por lastimarme, por favor no lo hagas".

Sin embargo, el secreto no dudará demasiado. Efe irá a hablar con la periodista y buscará saber toda la verdad. "Me enteré que recibió dinero para ocultar a todos quién le dio la información pero supongo que el dinero que recibió por ocultar la información fue menor a esto", sugerirá para luego poner sobre la mesa una suma importante de dinero.

Más tarde le pedirá a Selin que le venda sus acciones apelando a la mala relación que comienza a gestarse en la empresa. "Ésta es mi última oferta, si me vendes lo que resta, sólo es válido hoy y no habrá plazo. La situación acá pronto será insoportable y perderás su confianza. Podrías crear una vida nueva en otro lugar o aquí mismo. Piénsalo".

Por otro lado, el fotógrafo de la fundación, Can, llenará de elogios a Eda lo que molestará a Serkan. En un ataque de celos, le hará una advertencia: "a la mujer que le acabas de decir que es un ángel, Eda es mi novia, no es un noviazgo repentino, estamos muy enamorados y es la mujer de mi vida. Para ella, soy todo lo que existe en el mundo".

Pero más tarde, Eda advertirá a Serkan que su tía no lo acepta y puede agredirlo porque no le da confianza. Sin embargo ante estas palabras, él abrirá su corazón: "puedo aceptarlo todo, puedo aceptar el amor que siento por tí y admito mis errores mientras tú me creas".