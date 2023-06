Sorpresa: Nico Occhiato contó por qué no puede trabajar con Marcelo Tinelli

domingo, 4 de junio de 2023 20:15

Cada vez falta menos para el regreso de Marcelo Tinelli a la televisión, de la mando de "El Bailando", y en ese marco son muchas las figuras del mundo del espectáculo que ya resuenan para participar del certamen.

En la antesala a esa vuelta y con una lista de famosos confirmados, Nico Occhiato habló de la imposibilidad que le impide trabajar con Tinelli.

“Solo hablé con él de un montón de cuestiones que le gustaría hacer y tratar de darle mi punto de vista de lo vaya a hacer, pero no tengo tiempo para hacerme cargo de otro streaming, más que el mío”, dijo Nico en una entrevista.

Y continuó: "He hablado con él y me ha contado ideas que ha tenido y yo siempre predispuesto a darle mi opinión y no ayudarlo porque él no necesita ayuda”.

De esta manera, Occhiato se desligó de la responsabilidad de llevar el streaming del programa, aunque aseguró que con Tinelli mantiene una excelente relación.