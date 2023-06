"Es mi pasión": Hande Erçel, la actriz de Eda y Serkan, empezó una nueva carrera en la universidad

domingo, 4 de junio de 2023 00:00

Es muy linda y un carisma que la lleva a ser una de las actrices turcas más querida en el Mundo. Hande Erçel es conocida en Argentina por ser la protagonista de la novela Eda y Serkan: ¿será que es amor?. Allí interpreta a una joven florista que sueña con ser arquitecta paisajista y que se enamoró del dueño de la empresa para la que trabaja, Serkan (Kerem Bürsin).

La ficción, cuyo título original es Sen Çal Kapimi, lleva más de dos meses al aire por Telefe y ya sumó una importante cantidad de audiencia que no sólo se interesa por lo que plantea la historia sino también por la vida real de sus actores. Sin dudas, por eso Hande Erçel es muy popular y lo que suceda en su entorno siempre alcanza gran repercusión.

Hace unos días, la joven brindó una entrevista donde reveló cuáles son sus grandes amores. Lejos de pensar en una persona puntual, la chica sorprendió con su respuesta. “La pintura se ha convertido en una pasión para mí. Cuando comienzas a dibujar continuamente, la mano se mueve hacia adelante. Es algo que se mueve muy rápido. A medida que avanzaba, pude llegar hasta Mimar Sinan”, expresó al periodista turco Ömür Sabuncu de Show TV.

La actriz confesó que le encanta pintar e incluso fue más allá: le gustaría abrir una exposición algún día. Por ello es que empezó a estudiar en el departamento de Artes Tradicionales Turcas de la Universidad de Bellas Artes Mimar Sinan y espera obtener su diploma universitario.

De acuerdo a lo que reprodujo el portal Televizyon Gazetesi, la actriz tiene otro amor: los perros. Es por ello que ya tiene tres perros adoptados a los que quiere como si fueran sus propios hijos. Y por el amor que tiene por los países hispano hablantes es que quiere ponerle a cada uno un nombre en español. Pero también empezará aprender español para desarrollar esa lengua y entender los miles de mensajes que recibe en este idioma a través de las redes sociales.

La actriz también tiene un caballo llamado Iki Kardes.

“Crecí con una familia muy agradable. Tengo un amor de familia muy bonito. Recibí una muy buena educación, de lo que no puedo ser humilde por eso. Mi madre, mi padre y mi hermana estaban detrás de mí. Lo más importante para avanzar de esta manera es saber que no estás solo. He viajado así porque sé que siempre me respaldan y porque siempre pienso en ellos sin importar lo que haga”, finalizó.