Todo por mi hogar: Yeliz, la mujer que volverá a traer tristeza a los hermanos Eren

viernes, 30 de junio de 2023 00:00

Comenzó la Segunda Temporada de Todo por mi hogar y con ésta varios personajes se van sumando a la trama. La primera fue Jamila, en el capítulo que se vio el pasado martes, y ahora una nueva figura desembarcará en la historia. La ficción turca de las tardes de Telefe, cuyo nombre original es Kardeslerim, transita momentos en los que la tristeza parece no darle tregua a la alegría.

Jamila es una joven que no sabe quiénes son sus padres. "Era bebé y mi hermana tenía 2 años. Nos trajeron y nos dejaron acá. La directora me dijo que mi madre se fue. ¿Qué clase de madre es ésa?. Después de ese día, ella no llamó y no preguntó por nosotras. Estoy muy enojada", confesó la chica.

En el capítulo de este viernes, la chica irá a buscar a su hermana pero se encontrará con una noticia que nunca esperará. Su hermana escapó de la casa con un hombre, sin querer volver más con su familia adoptiva. A partir de esto, ella querrá ir a buscarla y la encontrará.

Yeliz es la hermana de Jamila. Se trata de una joven cantante que trabaja en un cabaret y que no tiene los mismos sentimientos que su hermana. Sus aspiraciones y su forma de ser distará mucho de aquella y con la aparición de ésta se dará un fuerte vuelco en la historia. Cuando este personaje apareció en la ficción original, su nombre rápidamente se convirtió en tendencia en Twitter preguntando ¿quién es la actriz que la interpreta?.

Aydan Koptur interpretó al personaje de Yeliz. Ella tiene 33 años de edad, es actriz de publicidad, cine y series de televisión. Es graduada del Departamento de Ballet del Conservatorio Estatal de la Universidad de Estambul. Completó su formación de ballet con lecciones de actuación en el exterior.

Aydan comenzó a actuar en la serie de televisión "Children Do Not Hear" en 2013, luego actuó en las series de televisión "Magnificent Century" y "Seviyor Does Not Love". En los últimos años, ha aparecido en la serie Dayan Yüregim y en la serie de comedia Güldür Güldür. En el 2020 interpretó el personaje de Aydan en la serie Babylon.