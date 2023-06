Jesica Cirio entró al quirófano: se hizo un rejuvenecimiento en las partes íntimas

viernes, 30 de junio de 2023 12:44

Jésica Cirio entró al quirófano para someterse a una cirugía rejuvenecedora de las partes íntimas. La conductora de La Peña de Morfi (Telefe) contó el procedimiento al que se sometió a través de su historia en Instagram.

Allí se la podía ver con una bata de hospital mientras le tomaban la presión. "Me estoy tomando la presión porque en un ratito nada más entro al quirófano para hacerme una pequeña intervención, que ahora les voy a contar de qué se trata", comenzó contando en el primer video.

En este contexto en el que las cirugías estéticas están en el ojo de la tormenta por lo ocurrido con Silvina Luna en manos del Dr Aníbal Lotocki, Jesica Cirio hizo una recomendación: "Estoy haciendo esta historia porque con todo lo que está pasando, me parece que está bueno ser consciente y siempre que nos vamos a hacer una intervención estética, hacerlo con un cirujano o un médico de confianza y que realmente tenga criterio para trabajar".

Más tarde subió la última historia contando en detalle en qué consistía la operación estética que se había hecho: "Bueno, ahora sí ya salí de la intervención. Fueron 15 minutos, fue muy rápido. Les cuento de qué se trata, me hice un láser en las partes íntimas y que te ayuda a rejuvenecer y a mejorar la piel, está buenísimo y yo me lo vengo haciendo una vez por año, porque más allá de cuidarnos por fuera, también tenemos que cuidarnos por dentro. Me parece que es algo que hay que mantener y cuidar".