"Cuando su mamá les diga algo, háganle caso": la triste historia que contó Mónica de Gran Hermano Chile

viernes, 30 de junio de 2023 16:00

La historia es conmovedora e hizo llorar no sólo a los que la escucharon dentro de la casa sino también a muchos espectadores. Mónica María del Carmen Ramos Yañez, la mujer de 77 años que participa en la casa de Gran Hermano Chile, contó una anécdota de su vida que fue muy emocionante.

Sentada entre sus compañeras, en el jardín de la casa de Gran Hermano, relató el día que se enteró que la mujer a la que le decía "mamá" no era su madre biológica. Fue cuando iba en el auto con su padre por una ruta y él decidió parar el auto para confesárselo.

"Íbamos en camino, pasamos una plaza y me dijo 'tengo que decirle algo'... le dije ¿papi, ella no es la mamita que me tuvo?", comenzó contando para luego destacar que tras sus palabras él le confirmó eso. "Era lejos donde me dijo eso. Yo lo único que hice fue correr, correr, correr, llegar, abrazarla y darle un beso y decirle 'te quiero, te quiero mucho'. Corrí sin importar si venían autos. Lo único que quería era abrazarla y decirle que la quería mucho", relató.

Luego contó que tras esto, su madre Rebeca le confesó que tenía miedo que le dijeran la verdad. "¿Por qué ma?, ¿porque no llevo tu apellido?, ¡lo llevo en el alma, en mi corazón!", dijo Mónica cuando era jovencita.

"La vida me dio la gran oportunidad de cuando se enfermó de lo mismo de mi mamá María, me dio la oportunidad de devolverle todo lo que me dio. Me dediqué a cuidarla mucho", recordó destacando que murió de metástasis y no podía llorar delante de ella para que no se pusiera mal.

Finalmente recordó la cantidad de veces que su madre le pidió que no se casara con el hombre que ella había elegido porque sospechaba que no era el indicado. "Mi madre todos los días se incaba en mi cama y me decía 'Moni no te cases con ese hombre'. No le caía bien y no se equivocó en nada. Cuando a ustedes le diga algo la mamá no se enojen con ella porque es por algo, háganle caso", finalizó.