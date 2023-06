Amenazaron de muerte a Marixa Balli tras hablar de Romina de GH: "Te pueden atropellar"

viernes, 30 de junio de 2023 00:00

Marixa Balli reveló que sufrió una amenaza de muerte, después de mantener un cruce con Romina Uhrig, ex participante de Gran Hermano, a quien le cuestionó su reconciliación con Walter Festa y una presunta causa por enriquecimiento ilícito.

La panelista de LAM habló al respecto en sus redes sociales y el programa que conduce Ángel de Brito.

"Esto no tiene como fin, para nada, victimizarnos, pero algunos recibimos amenazas de muerte. La gente está muy chiflada y, obviamente, Romina no tiene absolutamente nada que ver, de hecho va a venir próximamente como ‘angelita’ invitada. Pero Marixa recibió este mensaje, que lo vamos a hacer público, porque ya que amenazan lo vamos a mostrar", comenzó diciendo De Brito.

"Dice: ‘Si no le creés nada a Romina, tené cuidado que te pueden atropellar como le pasó a tu hermano. Digo, no. La concha de tu madre. Me caías bien y te cagaste con atacar a Romina, pelotuda’", fue el mensaje que recibió la morocha.

Por su parte, Yanina Latorre tomó la palabra e identificó al presunto agresor. "Se llama Lucas Brizuela, vive en La Rioja y tiene dos cuentas de Instagram el maricón este. Estaría bueno que le bajen la cuenta y que todo el mundo vaya a denunciarlo porque es un pelotudo que insulta mujeres".

"¿Atacar? Encima con un tema tan doloroso para mí. Qué pedazo de pelotudo que sos. Dios quiera que nunca te pasen este tipos de cosas, que te maten a una madre o un familiar y tengas que pasar por semejante tragedia, porque tenés muchas ganas de boludear. Muy forro", sostuvo por su parte, Marixa.