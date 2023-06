Julieta Poggio reveló el problema de salud que enfrenta: "Cosas que son difíciles de manejar"

jueves, 29 de junio de 2023 19:58

“Hola mi gente hermosa, ¿cómo andan? Quería hacer un descargo simplemente porque me dan mucha risa algunos comentarios que leí hoy y también de paso agradecer a todos los comentarios lindos que me dice la gente”, comenzó Julieta Poggio en una serie de videos donde hizo un descargo para “los odiadores”.

“Tirándome la buena onda y alegrándose por los logros ajenos… Me ayuda mucho a afrontar los comentarios de los odiadores y de la gente sin vida. Los comentarios lindos suman muchísimo a las personas y los comentarios feos, pueden aprovechar esa energía y todo ese tiempo para hacer otras cosas más productivas para ustedes mismos. Se los recomiendo, que les va a hacer mucho mejor”, agregó.

Además, se tomó el tiempo de explicar qué le pasaba en la boca porque había recibido varias críticas al respecto: “Hoy me levanté enferma, estuve esta semana con muy bajas defensas. Tuve fiebre, tuve anginas y hoy a la mañana me levanto con una reacción alérgica que tiene que ver con las bajas defensas. Por estrés, por ansiedad, por cosas que son difíciles de manejar a los 21 años. Acá estoy con el antibiótico de la alergia, se me hinchó toda la boca”.

“Me fui al Cemic, estuve toda la mañana en el hospital, me inyectaron en el cucu antialérgico para que se me baje. Y bueno, dándolo todo en el evento y toda la gente diciéndome ‘no te toques la cara’, ‘no te pongas más labios’. Del otro lado de la pantalla hay personas que también pasan por cosas feas, cosas difíciles. Yo leo todo.Todos nos enfermamos, todos tenemos un día difícil. Fue muy feo, me asusté muchísimo, me levanté con la jeta hinchada”, contó.

Por último, le hizo honor a su frase creada en la casa de Gran Hermano, “Fuera malas vibras”: “En esta cuenta prevalecen las buenas vibras. Quiero en el mundo mucho menos odio y más amor. A los haters (odiadores en inglés) que se vayan a la mierda, ya estoy harta. Buenas noches y buenas vibras”.