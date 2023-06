El último novio de Silvina Luna compartió un desgarrador mensaje

jueves, 29 de junio de 2023 00:00

En las últimas horas, varios famosos se unieron a una gran cadena de oraciones por la salud de Silvina Luna, quien está internada en terapia intensiva en estado delicado.

En este marco, quien fue su último amor, Martín Salwe, se unió a la cadena y pidió por la salud de su ex novia con un desgarrador mensaje.

“Qué bronca. Qué rabia da todo. Silvina luchando por su vida y el otro sorete laburando tranquilo como si nada. Vamos Sil, corazón guerrero”, expresó en Twitter el locutor.

Silvina y Martín estuvieron juntos mientras ambos era participantes en El Hotel de los Famosos (El trece), y fue testigo de los altibajos que llevaban a Silvina a tener que retirarse del big show.

“Voy a tener que irme ahora. Me tengo que internar. Son episodios que tengo cada tanto. Pensé que acá lo iba a poder sostener. No quiero hacer un drama de esto. Empecé a sentir un desgaste muy grande, además de las lastimaduras y las cortaduras. Y tenía los ojos muy rojos”, pronunció la ex Gran Hermano al despedirse.

Ambos terminaron la relación no de la mejor manera, aunque Martín la apoyó en su estado de salud y eso se vio reflejado al expresar sus emociones este miércoles.