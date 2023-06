"Cansado por la pelea": Darío Barassi y su mensaje más emotivo

jueves, 29 de junio de 2023 15:09

Darío Barassi regresó a la TV con "¡Ahora caigo!" (ElTrece) y renovó su excelente relación con sus seguidores. Ese vínculo excede la pantalla y en las redes sociales suele compartir su lado más personal.

Confeso devoto de sus afectos, este jueves sorprendió con un posteo dedicado a su esposa Luli Gómez Centurión y su hijas Emilia e Inés. "Esta es la historia de un hombre. Un hombre afortunado. Un hombre sensible. Un hombre y su vida. Una vida placentera y una vida dura. En fin, una vida como tantas otras. Era un hombre invencible, nada ni nadie podía con él. Lo podías lastimar, pero nunca jamás vencerlo. No tenía armas, ni poderes mágicos, ni habilidades secretas, no no, nada de eso tenía. Pero era invencible", comenzó el sanjuanino.

"Una vez en plena batalla, se lo vio al hombre sufriendo, golpeado, debilitado. Pero también se lo vio de pie, y luego triunfó, una vez más triunfo, demostrando su capacidad de nunca ser derrotado. Ese hombre no estaba sólo, nunca estaba solo. Podías verlo solitario, pero no estaba solo. Una tarde de invierno, luego de una batalla dura, una señora le preguntó cuál era su secreto, cómo podía ser que nunca fuera derrotado. El hombre cansado por la pelea no pudo contestar con palabras, pero dejó ver la foto que siempre llevaba consigo", siguió el relato, acompañado de una foto en blanco y negro con su familia a pleno.

"La señora lo miró con una mirada perdida pero que en segundos se convirtió es una mirada de entendimiento, el señor se alejaba. Se veía a lo lejos que las mujeres de la foto lo estaban esperando. El señor se alejaba, o se acercaba. Renovando las fuerzas para la próxima batalla. Qué decís gordo?!???!? Las amo chicas", sentenció.

Sus seguidores elogiaron el texto y remarcaron el amor de Darío por sus chicas, que lo acompañan en todos sus proyectos. ¡Un genio!