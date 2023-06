Todo por mi hogar: Jamila, la joven que enamorará y cambiará a un personaje

miércoles, 28 de junio de 2023 00:00

Es agresiva, "mala", con un pasado que le pesa y que recurrió a un hogar para poder vivir. Jamila es el nuevo personaje de Todo por mi hogar que se sumó este martes a la ficción. La novela turca, cuyo nombre original es Kardeslerim, transita el inicio de su Segunda Temporada y con éste llegaron los cambios.

La ficción dio un salto a partir de la muerte que empañó a los hermanos Eren. Akif (Celil Nalçakan) le tendió una trampa a Kadir (Halit Özgür Sari) e hizo creer a la policía que el joven había matado a su abogado. En realidad él le disparó en una discusión y todo fue visto por Tolga (Berk Ali Çatal) quien prefirió callar para que la culpa cayera sobre el hermano de su enemigo.

Más tarde, con Kadir preso, los hermanos decidieron ir a un hogar infantil de tránsito para poder mantenerse hasta tanto su hermano mayor salga de la cárcel. Ömer fue a un hogar de varones mientras que Emel (Aylin Akpinar) y Asiye (Su Burcu Yazgi Cos¸kun) a uno de mujeres. Y es precisamente en este último donde conocieron a una misteriosa chica.

Se trata de Jamila, el nuevo personaje que se sumó en la Segunda Temporada de la novela. Ella es una joven muy atractiva con un pasado oscuro que la hace violenta a todos los que la rodean y reaccionaria. En este caso, con quienes primero discutió fue con Asiye. Sin embargo no todo es lo que parece.

Jamila es una joven que no sabe quiénes son sus padres. "Era bebé y mi hermana tenía 2 años. Nos trajeron y nos dejaron acá. La directora me dijo que mi madre se fue. ¿Qué clase de madre es ésa?. Después de ese día, ella no llamó y no preguntó por nosotras. Estoy muy enojada", confesará ella en la novela.

La chica guarda buenos sentimientos que serán descubiertos poco a poco. A su lado, como una madre, siempre estará la directora del hogar que tratará de contenerla. Por su forma de ser enamorará a uno de los personajes más fuerte de la trama. ¿Quién es? para no spoilear, se evitará nombrar a ese personaje pero será cuando ella ingrese al colegio en calidad de empleada doméstica.