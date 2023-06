"Bienvenida a la familia": Julieta Poggio y Marcos Ginocchio, a un paso de estar juntos

miércoles, 28 de junio de 2023 15:47

"Bienvenida a la familia, reina indiscutida", con esa frase confirmaron que Julieta Poggio se sumó a Marcos Ginocchio en un viaje que dará que hablar. Es que la modelo y actriz fue elegida por la empresa Funtour Viajes para acompañar a egresados en Bariloche. Allí también estará el ganador de "Gran Hermano", por lo que la locura ya se desató.

La empresa jugó al misterio y dio el gran golpe de efecto, en las últimas horas. En sus historias de Instagram, en medio de la difusión de la despedida de contingentes a Disney, empezó con enigmáticos. Afirmaron: "Bariloche `23 se nos fue de las manos", con la imagen de Juli, de fondo.

Después, agregaron: "les diríamos que no sabemos cómo pasó todo esto, pero la realidad es que lo sabemos muuuuuy bien". Para dar una pista, usaron el emoji de la medalla del campeón... ¿será en alusión al salteño?.

Finalmente, este mediodía confirmaron que Poggio hará presencias en los boliches que disfrutarán los egresados: "esto se va a descontrolaaaaaar".

"Marculi" no dejan de sorprender: aunque lo han negado varias veces, el fandom apuesta a que los jóvenes blanqueen su romance. Los rumores se fortalecieron luego que Yanina Latorre afirmara que tuvieron encuentros fogosos en un departamento de un productor de GH, algo que desmintieron.

Un sueño

Intencionalmente o no, el destino se empeña en reunir a Julieta Poggio y Marcos Ginocchio, el ship de "Gran Hermano" que ilusiona a los fans. Esta vez, van a estar juntos en un viaje a Bariloche, en el que ella hará presencias en boliches y él, acompañará a egresados que eligieron una conocida empresa.

"El otro día dije: "qué ganas de ir a Rocket (boliche); qué ganas de ir a Bariloche" y... ¡ me voy!", dijo Julieta en el streaming "Fuera de Joda" que comparte con Lucila "La Tora" Villar, Nacho Castañares y Daniela Celis.

"Me voy a Bariloche, tipo a hacer presencias en las fiestas de egresados en Grisu, en Rocket... Me escucharon acá contarlo. ¡Va a ser muy divertido! Voy a revivir Bariloche en Quinto año. Me voy con mi hermana Cami", agregó entusiasmada.

Julieta estará este fin de semana en Bariloche y Marcos llegará también el sábado. ¿Se reunirán en un boliche? El fandom está encendido y preparado para ver los videos y fotos que se suban a las redes para ver qué pasará entre la actriz y el modelo.