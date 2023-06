Todo por mi hogar: se viene un importante giro en la ficción con muchos cambios

martes, 27 de junio de 2023 00:00

Todo por mi hogar comienza a transitar su primer cambio en la historia a partir del capítulo que se verá este martes por la pantalla de Telefe. La novela turca de las tardes, cuyo nombre original es Kardeslerim finalizará hoy la Primera Temporada y con este se producirá un importante giro.

En el capítulo de este lunes, Erhan (Sabahattin Yakut) volvió a convertirse en cómplice de los negocios turbios de Akif (Celil Nalçakan) pero está decidido a no continuar manchándose las manos. Por eso lo convocó a un lugar en el campo para extorsionarlo y pedirle una suma de dinero para ocultar todo lo que sabe. De esta forma, y con este hecho, se dará el final de la primera etapa de la novela.

El giro vendrá a partir del episodio que se verá este martes por Telefe. Es que el mismo estará atravesado por un hecho de sangre que lo dejará involucrado a Kadir (Halit Özgür Sari). Es que el joven estará en el momento y en el lugar menos indicado. Minutos antes de que él aparezca, Erhan y Akif estarán cara a cara y este último increpará a su empleado: "no lo puedo creer. El perro que comía de mi mano me ha traicionado".

Ante estas palabras, Erhan lanzará sin más rodeos: "no te diste cuenta porque solo piensas en tí. No te importa lo que piensan o sientas los que están a tu alrededor. Sos una de las personas más asquerosas que he conocido en mi vida... me explotaste hasta el cansancio, me obligaste a hacer todos los trabajos sucios. he lastimado a personas en tu nombre, aún cuando no se lo merecían. ¿y tú que hiciste? romper tu palabra, no asumir las consecuencias".

En esta ocasión, Kadir (Halit Özgür Sari) quedará envuelto en un injusto crimen y el drama abrazará con fuerza el inicio de la Segunda Temporada. El mismo llegará con importantes cambios, entre estos nuevos escenarios de desarrollo de la historia, personajes que se van y otros nuevos que irán ingresando a lo largo de la trama.

Por mientras, en el capítulo de este martes se verán dos de esos cambios. El primero será con Kadir en la cárcel por someterse a un juicio por intento de homicidio. El segundo será el lugar a donde llevarán a la pequeña Emel (Aylin Akpinar) porque sentirán que ya no se pueden hacer más cargo de ella.