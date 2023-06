"Me voy a recordar": Julieta Poggio coincidirá con Marcos Ginocchio en un viaje soñado

martes, 27 de junio de 2023 15:14

Intencionalmente o no, el destino se empeña en reunir a Julieta Poggio y Marcos Ginocchio, el ship de "Gran Hermano" que ilusiona a los fans. Esta vez, van a estar juntos en un viaje a Bariloche, en el que ella hará presencias en boliches y él, acompañará a egresados que eligieron una conocida empresa.

"El otro día dije: "qué ganas de ir a Rocket (boliche); qué ganas de ir a Bariloche" y... ¡ me voy!", dijo Julieta en el streaming "Fuera de Joda" que comparte con Lucila "La Tora" Villar, Nacho Castañares y Daniela Celis.

JULIETA SE VA A BARILOCHE CON CAMI.C A HACER PRESENCIAS pic.twitter.com/qaAztNBuhL — ? (@fresught_) June 26, 2023

"Me voy a Bariloche, tipo a hacer presencias en las fiestas de egresados en Grisu, en Rocket... Me escucharon acá contarlo. ¡Va a ser muy divertido! Voy a revivir Bariloche en Quinto año. Me voy con mi hermana Cami", agregó entusiasmada.

Julieta se va este finde a Bariloche AAA pic.twitter.com/XBbrtgIxK4 — ? (@fresught_) June 27, 2023

Julieta estará este fin de semana en Bariloche y Marcos llegará también el sábado. ¿Se reunirán en un boliche? El fandom está encendido y preparado para ver los videos y fotos que se suban a las redes para ver qué pasará entre la actriz y el modelo. ¿Habrá sorpresa?