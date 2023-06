"Lo voy a traer a la fuerza": Agustín sorprendió a todos con sus comentarios

martes, 27 de junio de 2023 19:44

En transmisiones anteriores un excompetidor de Gran Hermano (Telefe) aseguró que no volvería hablar nunca más de Marcos. Sin embargo, todos quedaron sorprendidos ya que el considerado "estratega" volvió a traer a su tema de conversación al ganador de GH. Se trata de Agustín Guardis, "Frodo, el joven fue criticado por sus dichos, ya que subrayó que va a obligar a que "Primo" asista a su streaming.

"Siempre me preguntan por mi amigo Marcos", comenzó el excompetidor de GH y aseguró que el vínculo entre ellos sigue intacto. Pero, muchos afirmaron que esto no es así. Además, agregó que por compromisos laborales no pueden compartir mucho tiempo juntos, pero pronto se podría concretar un encuentro entre ellos.

Por otro lado, destacó que "lo voy a traer a la fuerza". Entre risas el "estratega" detalló que habrá que tener paciencia por que Marcos no puede estar todo el tiempo disponible, pero resaltó que se vienen muchas cosas nuevas y habrá que estar atentos.

Muchos seguidores criticaron la forma en que Agustín habló del salteño, cuando en oportunidades anteriores remarcó que no le volviera a preguntar sobre él porque no estaba dispuesto a responder esas preguntas.