Valentina habló sobre "Marculi" y sorprendió a todos con una contundente frase

lunes, 26 de junio de 2023 00:00

En medio de la polémica y los rumores que rodean al supuesto romance entre Marcos Ginocchio y Julieta Poggio, Valentina Ginocchio, hermana del ganador de Gran Hermano. La joven oriunda de Salta brindó declaraciones y dejó en claro que apoya a su hermano en cada una de las decisiones que tome tanto en su carrera laboral como en su vida personal.

Durante una entrevista en el programa “La Tarde del Nueve”, Valentina Ginocchio fue consultada sobre el posible romance que tiene como protagonistas a Marcos y Julieta.

Sin dudarlo, la joven subrayó que “No, nunca. Los veo como amigos”. Y agregó que “vi los amigos que son, lo que comparten juntos... La amistad existe”, afirmó. Luego, Guille Barrios repreguntó: “¿Vos sos capaz de decir si tu hermano y Julieta están juntos? ¿Sí o no?”.

“No, no existe. No están juntos", resaltó la joven. También destacó que prefiere no hablar de la vida personal de su hermano, ya que es algo de lo que no le gusta opinar.

“No me gusta salir a opinar de esas cosas, porque son de la vida privada de mi hermano y él está fuera de la casa para opinar”, cerró.