Todo por mi hogar: avance del capítulo de este lunes

lunes, 26 de junio de 2023 00:00

Se viene el final de la Primera Temporada de Todo por mi hogar, la ficción turca de las tardes de Telefe cuyo nombre original es Kardeslerim. La novela transita momentos de máxima tensión con personajes que comienzan a enamorarse pero la maldad marcará presencia para llenar las escenas de dolor.

En el capítulo del viernes pasado, Tolga (Berk Ali Çatal) le confesó a Berk (Recep Usta) que se vengará de Ömar (Yigit Koçak) de la peor manera. Reemplazó el arma de utilería por un revólver de verdad en medio de la función teatral para que éste asesine a Doruk (Onur Seyit Yaran) y termine en la cárcel.

En el episodio de este lunes, Ömer empuñará el arma y su tío, que sabe que el arma es de verdad, se interpondrá para que no mate a Doruk. Pero la bala le dará justo en el estómago y caerá desplomado. "Esta pistola es real", reconocerá el joven tras ver que del cuerpo de su tío sale sangre.

Por otro lado, Akif (Celil Nalçakan) verá a su hija hablando con Kadir (Halit Özgür Sari) entre sonrisas y le marcará los puntos de rechazo para que no estén juntos. "Quizás me vas a decir cómo vi sujetar la mano de mi hija, largo Kadir, vete de acá", le dirá advirtiendo previamente que no quiere verlos juntos.

Lejos de ellos, Doruk será increpado por Selin quien está enamorado de Asiye (Su Burcu Yazgi Cos¸kun) pero el sentimiento no es correspondido. Por eso, ella cuando vea el enfrentamiento entre ambos, no dudará en confesarle sin vueltas que ama "mucho a Doruk" y lo agarrará fuerte del barzo. Luego le dirá con firmeza que se vaya de ahí.

El final de la Primera Temporada se dará a mediados de esta semana y con esto, el drama nuevamente abrazará a la ficción. Es que, se dará el desenlace de un personaje que será inesperado y provocará que uno de los chicos Eren termine preso.

¿Quién será?, ¿cómo ocurrirá?, ¿quién morirá?. Serán todas preguntas cuyas respuestas se conocerán la semana que viene cuando termine esta etapa y empiece la nueva que tendrá más amor y el adiós de varios personajes, algunos de ellos muy queridos.