Luccas Bardelli festejó su cumpleaños con una fiesta: ¿fue Julieta Poggio?

lunes, 26 de junio de 2023 15:36

Este fin de semana, Lucca Bardelli cumplió 22 años y desde el minuto 1 de este día comenzó a recibir numerosos mensajes con saludos que él luego compartió a través de sus redes sociales. El ex novio de Julieta Poggio, celebró esta fecha de una forma especial ya sin seguir su relación con la ex Gran Hermano, después de 2 años juntos.

"Terminé un seminario de crecimiento personal y ahora mi cumple, más feliz imposible", expresó el joven en su historia de Instagram, minutos después de la medianoche. De la mano de esto, publicó el movimiento en un salón que no se permite identificar bien pero que estaba ambientado con luz azul y habían varias personas bailando.

Para la ocasión lució el cabello más oscuro y usó un pantalón roto a la moda, un buso negro y luego amarillo. Las fotos de quienes asistieron fueron compartidas por él en su historia pero ¿estaba Julieta Poggio?

En la serie de posteos que él hizo, no se vio en ningún momento a su ex novia. Sí aparecieron varias amigas de él con las que posó para la cámara pero si estuvo, o no, Julieta por ahora es una incógnita.

Lo cierto es que ella compartió a esa hora un posteo de Flor Vigna donde se ve que está en otra fiesta con otras amigas.

Lucca Bardelli es oriundo de Buenos Aires, estudió en la Fundación Educacional Comunitaria Evangélica y en la actualidad es todo un influencer. Hace un año, tenía 50 mil seguidores en Instagram y hoy ya está por alcanzar los 200 mil.