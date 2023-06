"La justicia es lenta pero...": Mica Viciconte habló de la denuncia de Indiana Cubero

lunes, 26 de junio de 2023 20:21

Mica Viciconte rompió el silencio luego de que trascendiera que Indiana Cubero, la hija mayor de su pareja, le habría hecho una denuncia por violencia a su madre, la modelo Nicole Neumann.

La ganadora de MasterChef Celebrity 3 e integrante de "Ariel en su salsa" por Telefe no brindó declaraciones contundentes pero confirmó que la hija de Fabián Cubero hizo la denuncia debido al deseo que expresó ante la prensa. "La Justicia es muy lenta en este país. Es muy lenta pero tengo fe de que las cosas se arreglan ahí, así que hay que esperar", sostuvo Mica Viciconte.

Indiana actualmente vive con el exfutbolista y la influencer, y su denuncia contra Nicole por destratos y maltratos estaría radicada en el Juzgado Número 2° de Tigre, a cargo de la jueza Celina Cendra.

"Fabián está tranquilo. Él viene con un combo que tenés que saber llevarlo, porque si no, no aguantás. Si no hay amor, y esto no es él solamente, es un equipo. Justo hoy lo hablaba con mi suegra, yo le decía 'esto es un equipo', y si el equipo no funciona correctamente es muy difícil llevar todo adelante", declaró la mamá de Luca Cubero en Intrusos (América).