"Me molestaron las difamaciones": Estefi Berardi confesó que se fue de LAM por Yanina Latorre

viernes, 23 de junio de 2023 14:14

Estefi Berardi se fue unos días antes de LAM. Según había anunciado Ángel de Brito, la panelista continuaría en el programa hasta el 30 de junio. Sin embargo, se retiró una semana antes y eligió su espacio en el ciclo Mañanísima, que conduce Carmen Barbieri, para explicar los motivos.

"Me molestaron las difamaciones de Yanina. Me voy por Yanina Latorre", dijo Estefi, contundente en su declaración, a pesar de que antes de dejar LAM había dicho que se iba por otros proyectos laborales.

La conductora quiso saber si es cierto que iba a entrar en un juicio con el programa: "Yanina dijo que también le vas a hacer un juicio a LAM". Pero Berardi descartó esta idea: "Ella puede decir cualquier cosa. Puede decir también que estoy tomando sol en bikini en mi casa, pero después hay que comprobarlo. Para mí siempre fue un juego, pero cuando empecé a ver que del otro lado no era un show y que agredía y que era violenta, que me agredía como persona diciendo cosas que son falsas, me di cuenta de que no quería estar más en ese lugar".

Anteriormente, había dado un motivo muy distinto: "La verdad es que una decisión que venimos charlando desde hace un tiempo con Ángel. Nadie me despidió y siempre me trataron súper bien en la productora. Siempre me sentí súper cómoda. Se vienen otros desafíos que no quiero detallar".

Lo cierto es que Estefi ya se encuentra grabando su participación en Pasaplatos Famosos 2.