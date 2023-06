“Jujuy” Jiménez volvió a cargar contra su ex: "ojalá muchos hombres también lean esto"

viernes, 23 de junio de 2023 20:28

Sofía “Jujuy” Jiménez sorprendió a sus seguidores al publicar un video llorando por la traición de su novio, el polista Bautista Bello, que fue fotografiado con otra chica en un boliche de Río de Janeiro, en Brasil.

La modelo había viajado a Croacia para participar de un reality show, que la mantuvo encerrada y sin acceso a su teléfono celular ni mucho menos a las redes sociales. Por eso el impacto fue más grande cuando salió y se encontró con la traición.

Pero horas después de su video, “Jujuy” inició sus vacaciones y compartió un nuevo descargo con sus seguidores de Instagram, donde reveló que con su novio están pensando en tener hijos.

“Así, como el mar y su energía transformadora. Elijo conectar con ese no se qué tan sanador que tiene. Sé que la vida tiene algo mucho mejor para regalarme, claramente hoy no entiendo que ni por qué me está pasando esto, se siente tan doloroso por dentro, y me siento tan boluda por fuera, lo di todo y confié tanto. Sé que muchas me entienden”, escribió en el posteo.

“Las abrazo y agradezco todo el amor que me están mandando, no lo puedo creer. Confío más que nunca y literal elijo creer que todo pasa por algo… Pensando en ser padres, en armar una familia, el regalo de cumple que te acababa de hacer para que juntos descubramos Europa… ¿de verdad? Bau? Y Jr? Lo que lo voy a extrañar…”, siguió la modelo.

“Perdón, sigo sin entender. Ojalá muchos hombres también lean esto y aprendan de una vez que lo valioso se cuida. Que las mentiras lastiman y que con las traiciones no hay vuelta atrás. Voy a intentar dormir, pero una vez más gracias por explotarme el celular de amor, gracias de corazón”, concluyó Jiménez.