Eda y Serkan: avance del capítulo de este viernes

viernes, 23 de junio de 2023 00:00

El amor ganó su lugar en Eda y Serkan: ¿será que es amor? y con ésta la novela turca de las siestas de Telefe comenzó un nuevo rumbo. La ficción, cuyo nombre original es Sen Çal Kapimi, transita momentos muy fuertes con los sentimientos de sus protagonistas a flor de piel.

En el capítulo de este jueves, Eda Yildiz (Hande Erçel) tuvo una noche de amor pleno con Serkan Bolat (Kerem Bürsin) en el loft que él tiene. Allí ambos confesaron tener celos de algunas personas de su entorno y luego las palabras quedaron de lado para dar lugar a los besos.

En el episodio de este viernes, Eda planeará una forma de "salir del problema" que le trae su abuela y para ello sus amigas le recomendarán decirle toda la verdad. Sin embargo ella no escuchará esas palabras y decidirá pedirle un tiempo a Serkan para resolver algunos problemas.

Más tarde, Balca (Ilayda Çevik) cruzará a Eda en el hall de la empresa y allí tratará de convencerla de que no insista con Serkan. "Sería mejor si aceptaras la verdad y la enfrentaras. Te lo repito, entiéndolo, tu relación terminó", lanzará la secretaria.

Luego lanzará: "¿me habría invitado a Paris si no fuera verdad?, tal vez no te lo dijo. Serkan se irá en la tarde y nos iremos juntos". Ante esto, Eda no dudará en ir a hablar con Serkan para aclarar ese malentendido.

En ese momento él le aclarará que Balca no irá y la invitará a ella para que lo acompañe. "Iré sólo, cuando estaba enojado, la invité y aceptó", le explicará y después le subrayará que es ella la que le importa, no su secretaria. "Eres muy valiosa y quiero que te cuides bien. No confío en ese hombre. Me voy en la noche, vuelvo mañana. Si quieres tiempo, ése es tu tiempo", expresará.

Y ella no sólo aceptará el desafío sino que dará un paso más allá. Sin que él lo sepa, subirá al avión en el que Serkan viaja a Paris y allí le dará una sorpresa. "Dejé todos mis miedos. ¿Te casas conmigo?", le pedirá.