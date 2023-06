Todo por mi hogar: avance del capítulo de este jueves

jueves, 22 de junio de 2023 00:00

Secretos saldrán a la luz en el capítulo de este jueves de Todo por mi hogar, la ficción turca de las tardes de Telefe. La novela, cuyo nombre original es Kardeslerim, transita momentos en los que hay hechos que marcarán a varios personajes pero sobre todo a los protagonistas, los hermanos Eren.

En el capítulo de este miércoles, Suzan (Ahu Yagtu) y Harika (Gözde Türker) perdieron todo lo que tenían tras una maniobra de Akif (Celil Nalçakan). El hombre la engañó y tanto madre como hija perdieron no sólo sus pertenencias sino también todas sus propiedades. Todo esto generó momentos muy tensos y dramáticos, especialmente en la joven quien pasó a ser pobre en apenas unos minutos.

En el episodio de este jueves, Akif dejará en la calle a Suzan y su hija. "Tomes todas tus cosas. Ya que embargaron todo lo de esa casa, no tienes nada que hacer ahí. Quiero que te vayas", le ordenará él y luego será más contundente: "Todo lo que era tuyo, ahora es mío. Te lo advertí. Te dije que un día me rogarías y me disculparías. Ya llegó ese día".

Lejos de esto, Tolga (Berk Ali Çatal) quedará expuesto ante todos en el colegio, después de que los hermanos Eren compartan un video en la pantalla gigante. En ése, el joven confesará que fue él quien engañó a Asiye (Su Burcu Yazgi Cos¸kun) y Aybike (Melis Minkari).

"Lo disfruté. Fue muy divertido. Me reí y los muchachos también. Cuando los chicos se enteraron que pensaron que eran damas de compañía, debieron haberle visto la cara. Ellas pensaron que iban a ganar dinero como camareras. Deben aceptarlo, fue un gran montaje", expresará Tolga en el video que todos mirarán y se burlarán de él.

Por otro lado, dos secretos saldrán a la luz. El primera tendrá como protagonista a Ömer (Yigit Koçak) quien descubrirá que su primo intercambió mensajes por el celular con Harika el día que ella terminó con la cabeza lastimada. En esa ocasión, la chica le asegurará que su medio hermano fue el culpable.

El otro secreto es mucho más fuerte. Doruk (Onur Seyit Yaran) descubrirá que su padre fue quien asesinó al padre de los chicos Eren. Será después de que le llegue un video con la captura de ese momento. Pero mientras está viendo el video, aparecerá Kadir (Halit Özgür Sari).