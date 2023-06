Piqueteros agredieron a Alfa y éste respondió con tres propuestas

jueves, 22 de junio de 2023 20:23

Walter Santiago, más conocido como “Alfa”, fue agredido mientras intentaba transitar por el centro porteño y dio detalles de lo ocurrido, durante una charla con Jonatan Viale, para su programa Pan y Circo, de Radio Rivadavia.

“Lo de ayer fu terrible. Tenía una reunión en Puerto Madero y me fui con la moto para hacer más rápido. Voy por la Avenida Córdoba y dos cuadras antes de 9 de Julio estaba la policía de la Ciudad parando los autos, no los dejaban pasar y dejaban pasar a las motos. El policía me dice ‘más adelante hay una manifestación, tené cuidado’”, comenzó a contar el exparticipante de Gran Hermano.

“Cantidad de gente copando toda la 9 de Julio por lo que se les cante, van, no saben por qué van… Cuando entro con la moto, atrás tiene un cartelito que dice ‘Alfa’ y uno me ve el cartel, me mira a los ojos y a través del casco me reconoce y dice ‘Alfa, el gorila’. Me empezaron a putear, a escupir, a venirse todos encima. Empiezo a pasar con miedo, pensando en un golpe en la espalda, en un palazo”, siguió relatando.

“Sin querer con una de las valijas de la moto toco a una mujer, ¿para qué? ‘Estás agrediendo, respeto’, me gritaron. ¿Y a nosotros quién nos respeta? Porque en cualquier país del mundo está el derecho a la libre circulación. Estamos todos locos”, continuó.

El panelista de Polémica en el Bar se refirió a los políticos que gobiernan en Argentina, que permiten que estas cosas ocurran: “No les importa nada porque no cruzan la avenida, van en helicóptero. No les importa el paro de colectivos o de subte porque no van en subte. Estamos los ciudadanos que pagamos y están ellos que viven de la plata de todos los argentinos. Ya estoy harto. Si pregunto por qué estaban protestando, no lo saben”.

Luego le preguntaron cuáles serían los tres cambios que haría si tuviera la posibilidad de formar parte del Gobierno y la respuesta dejó satisfecho al conductor.

Que quien asuma tenga las pelotas necesarias para decirles a todos que se terminó la joda.

Terminar con todas las jubilaciones de privilegio.

Terminar con los planes, tienen que ser 6 meses y en 6 meses encontrá trabajo.

Si bien tiene ideas y suele opinar sobre la situación del país, sigue firme en su postura de no acercarse a la política por no contar con la preparación suficiente: “Me están persiguiendo, me han llamado de un montón de partidos pero sería ir en contra de lo que estoy diciendo. No sé a quién voy a votar. Me gustaría votar una propuesta, ¿quién hizo una propuesta? No están haciendo nada, es más de lo mismo. Están todos desesperanzados. La Argentina está yendo para el demonio, no hay educación que es lo fundamental. A los maestros no le dan bola, los sindicalistas lo único que hacen es salvarse ellos”.

Por último, “Alfa” habló del debut de Gran Hermano chileno y opinó sobre Francisco, un hombre de su edad que apareció con una bandana en la cabeza, imitándole el look: “El Alfa chileno se puso una bombacha en la cabeza y hace ejercicio con mancuernas de 5 kilos, yo agarraba de 35 kilos. Marcela Tinayre me dijo ‘si te imitan por algo es’. Yo estoy viviendo algo que es increíble”.