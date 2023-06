More Rial empezó a trabajar en una verdulería: "Acá me tienen"

jueves, 22 de junio de 2023 00:00

More Rial sorprendió apareciendo en un video en el que se la ve trabajando en una verdulería de Villa Ballester, en medio de idas y vueltas con su entorno familiar. Anteriormente, la hija adoptiva de Jorge Rial había asegurado que a ella no la habían criado para trabajar en un supermercado, pero ahora develó que en una verdulería sí.

"Hola a todos, ¿cómo están? Como saben, a mí no me criaron para trabajar en un supermercado, pero justo vine a Lo de Mati, y me propuso trabajar acá. Así que bueno, acá me tienen, miren", expresó la joven tras las imágenes.

En el video, More aparece etiquetando diferentes frutas y verduras.

Lo cierto es que su trabajo allí corresponde a un spot publicitario de la verdulería, al que joven aceptó formar parte. "Lo de Mati", un autoservicio de frutas y verduras ubicado en Chilavert, un barrio de la ciudad de Villa Ballester.

"En un supermercado no... pero en Lo de Mati sí. Nuestra balancera de lujo, @moreerial lo dio TODO en esta jornada. ¿Todavía no nos conoces? Vení a San Martín 6010, frente a la estación de Chilavert, partido de San Martín", indicaron en la descripción de @ventascomunitarias1.