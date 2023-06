Nuestro Amor Eterno: Yaz, el personaje que sacudirá a Süreyya

miércoles, 21 de junio de 2023 00:00

El personaje apareció por primera vez en una seguidilla de capítulos que se vieron en enero pasado por Telefe. Ahora vuelve pero esta vez para develar el misterio. Esta semana en Nuestro Amor Eterno, la ficción turca de las tardes del canal, transita los momentos culminantes y con estos regresa una figura que ya apareció hace un tiempo.

La novela, cuyo nombre original es Istanbullu Gelin, transita su capítulo original 86, de los 87 que tiene en total, y con éste se resolverá un enigma que fue planteado hace un tiempo y dejó a todos los seguidores con mucha incertidumbre. En enero pasado, Telefe emitió el capítulo 186 (que fue el 54 y 55 original) en el que se vio a la psicóloga que atiende a Adem (Firat Tanis), Idil (Tilbe Saran) notoriamente envejecida y hablando con una jovencita.

En esa ocasión la terapeuta la llamó Yaz (Ahsen Eroglu) y la chica le pidió que no la identificara con el nombre que le puso su madre, sino que la llamara Ala, porque guarda un gran resentimiento y enojo contra ella. Entre otros planteos, Yaz le dijo algo sorprendente sobre lo que le ocurrió a Esma (Ipek Bilgin): "mi madre asesinó a mi abuela a sangre fría y no la descubrió nadie. Yo la ví. Me encontraba ahí mismo, ella no se percató de mi presencia".

Luego agregó: "me perdió en el mismo tiempo que perdió a mi abuela". "Hay algo que me entristece demasiado, mi papá. Mi papá siempre estuvo enamorado de ella y por eso fue que cuando pasó lo de mi abuela no pude decírselo claramente, no me atreví", finalizó en aquel relato haciendo alusión a Faruk Boran (Özcan Deniz).

Ahora la joven Yaz vuelve a aparecer en la trama de la ficción para develar aquello que sorprendió a los fans y los dejó llenos de preguntas sin respuestas. Este personaje aparecerá en el capítulo que se verá este miércoles y jueves por Telefe. Con una melena colorada, la hija de Süreyya (Asli Enver) marcará presencia en distintos escenarios y resolverá el enigma que generó en la audiencia.

¿Qué pasará?, ¿será el final de Esma?, ¿presenciará el asesinato como se vio en aquel capítulo?. Habrá que estar atentos y seguir cada capítulo que se viene.