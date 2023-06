Jorge Rial volvió a apostar a la adopción: "Llegó hoy"

miércoles, 21 de junio de 2023 17:55

Jorge Rial pasó unos días difíciles debido a la exposición pública de su hija Morena en varios programas de televisión hablando de su mala relación con sus padres adoptivos. Sin embargo, el conductor optó por no responderle y alejarse junto a su novia Mar del Mar Ramón, con quien organizó un viaje por España.

De regreso en el país, el conductor destacó que su hija mayor tiene “problemas emocionales” y está siendo manipulada por adultos. “Solo siento amor y compasión por mi hija”, destacó al tiempo que se mostró contento por contar con la presencia de su hija menor, Rocío, que lo fue a buscar al aeropuerto.

Al llegar a su casa, compartió con sus seguidores la feliz noticia de que había decidido apostar una vez más a la adopción. “Bienvenida Malasaña. Para los que me preguntan, Malasaña llegó hoy a casa. Fue abandonada, rescatada y ahora está con nosotros”, comentó Rial en sus redes sociales, al mostrar la foto de la perrita que había adoptado y que nombró “Malasaña” por el barrio madrileño que estuvo visitando en los últimos días.

Rial también se refirió a su vuelta al trabajo, luego del infarto que sufrió en Colombia y que lo tuvo muy grave de salud. “Estoy recuperando la voz y listo para volver a trabajar lo más rápido posible. Por ahí, en el programa de radio esta semana me hago una primera aparición. Vamos a ver. Estoy hablando con mi fonoaudiólogo para que me dé el okey”, destacó durante el fin de semana.

Lo cierto es que luego de los feriados, el conductor volvió a Radio 10 y fue caminando para hacer ejercicio. “Voy a estar un ratito, lo que me aguante la voz, que por lo que ven está un poquito más recuperada. Lo que me falta el aire, cómo me dejó ese infarto. Voy a estar otra vez al aire, extrañaba mucho. Salí de una brava y acá estoy, bastante recuperado".

En declaraciones a Socios del Espectáculo, el conductor también habló del robo que hubo en el canal América y responsabilizó a las amigas de Morena Rial. También destacó que su abogado, Alejandro Cipolla, es el mismo que fue echado por L-Gante y lo culpó por no haber conseguido su liberación. "Espero que Morena no termine como L-Gante", deslizó.