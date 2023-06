"Conejo" Quiroga se enojó y abandonó un programa de radio por un particular motivo

miércoles, 21 de junio de 2023 00:00

Coti Romero y Alexis "Conejo" Quiroga decidieron ponerle un punto final a la relación que habían consolidado tras la salida de la casa más famosa del país, Gran Hermano (Telefe). Ambos se mostraron muy tristes tras la ruptura amorosa y decidieron seguir sus caminos por separado.

Conejo se mostró muy enojado ante los sucedido y habría pedido en algunos problemas que no le toquen ese tema, ya que era algo que prefería que quedara en la intimidad de los dos. Sin embargo, el excompetidor vivió una situación incómoda en un programa radial que fue emitido hace unos días.

"Esta pregunta se la tengo que hacer porque la gente lo está esperando... ya sabés lo que te voy a preguntar. Está lo de la ruptura. Es de público conocimiento ya lo tuyo", sostuvo el conductor. Ante lo sucedio Conejo sostuvo que "hace una semana que me llamaron, hablé con la productora, no pude hablar con vos, Tin, pero pedí que la única forma era no hablar de esto".

Posteriormente, sumó que esos detalles se tienen que ver antes para evitar que el entrevistado pase un mal momento. Luego, sumó que no transita uno de sus mejores momentos y destacó que transita días de mucha angustia. "Gracias a la productora, pero estos temas se ven antes", cerró Alexis enfurecido.