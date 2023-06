Con una canción, el ganador de "La Voz Argentina", Francisco Benitez habló de su mal momento

miércoles, 21 de junio de 2023 15:52

"Para toda la vida". Así tituló un triste posteo en Instagram, Francisco Benitez, ganador de "La Voz Argentina" en 2021. El cordobés que se ganó el corazón del público en el reality de Telefe perdió a uno de sus abuelos y lo homenajeó en las redes.

Los fans se demostraron su apoyo y también, la admiración con la que el joven cantautor recordó a "su Nono" que también se llamaba Francisco. "Debe haber estado orgulloso de vos,de tu éxito en la profesión y en la vida!" y "Los abuelos nunca mueren, siempre están en nosotros, en cada recuerdo, en cada canción, en cada anécdota, lo que nos queda es siempre recordar esos momentos y mantenerlos vivos en nuestros corazones".

El abuelo de Francisco disfrutaba mucho de escucharlo cantar y se lo vio orgulloso y acompañando en voz, en uno de los videos que compartió.

Además, detalló una de sus canciones favoritas y elegidas para recordarlo. Este es su posteo:

Te digo adiós si acaso

Te quiero todavía

No sé si he de olvidarte

Pero te digo adiós

No sé, si me quisiste

No sé, si te quería

O tal vez nos quisimos

Demasiado los dos

Este cariño mío

Apasionado y loco

Me lo sembré en el alma

Para quererte a tí

No sé, si te amé mucho

No sé, si te amé poco

Lo que sí sé, es que nunca

Volveré a amar así

Me queda tu sonrisa

Grabada en el recuerdo

Y el corazón me dice

Que no te olvidaré

Pero al quedarme solo

Sabiendo que te pierdo

Quizás comience a amarte

Como jamás te amé

Te digo adiós y acaso

En esta despedida

Mi más hermoso sueño

Muera dentro de mí

Pero te digo adiós

Para toda la vida

Aunque toda la vida

Siga pensando en ti



HASTA LUEGO NONO! Toda la vida te voy a amar

Orgulloso de llevar tu nombre. Adiós al gran FRANCISCO BENÍTEZ