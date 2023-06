Romance sí o no: Julieta Poggio y Marcos Ginocchio se reencontrarán en un programa

martes, 20 de junio de 2023 00:00

Los seguidores de "Marculi" sólo quieren una cosa: saber si Julieta Poggio y Marcos Ginocchio son pareja. Es que el shippeo del reality "Gran Hermano" siguió tras la finalización del exitoso programa de Telefe y Yanina Latorre (LAM) aseguró que tuvieron dos encuentros íntimos en un departamento de un productor. El fandom tendrá una posibilidad única esta semana.

En un vivo por Instagram, Julieta Poggio comentó que "este jueves lo vamos a tener al Primo en "Fuera de Joda"... reencontrándonos por ahí". La frase llegó tras la invitación de Daniela Celis a que los sigan en el streaming de Telefe y en medio de un bombadeo de preguntas de los seguidores sobre el romance.

"¿Es verdad lo del Primo?", se alternaron Romina Uhrig y Daniela para preguntarle. Por su lado, Julieta, sin dejar de picar alimentos, respondió: "ya van a ver la nota en LAM".

En cuanto a la entrevista en LAM, Julieta señaló que no era verdad que se hubiera visto con Marcos en el departamento de un productor de Gran Hermano. "Alimentan el 'shippeo' pero no es real. La verdad es que somos amigos, igual que lo soy con Nacho", dijo la joven, sin perder la sonrisa. Resaltó cuál es su vínculo con él: "me parece lindo, pero somos amigos. Siempre fue mi amigo. Me veo saliendo con él y los chicos de GH".

Sobre su ruptura con Luca Bardelli, agregó que "fue totalmente personal esa decisión". Además, dijo no estar segura de encarar una nueva relación: "te da un toque de cosa, cuesta superar a veces. No sé si más reservada (para encarar una nueva relación) pero personalmente ir de a poco. No está en mis planes".

Sin embargo, no cerró la puerta a enamorarse: "estoy abierta a lo que tenga que venir; a lo que el universo me mande".