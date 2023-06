"No podía creer": Julieta Poggio contó lo que no se vio de su entrevista en LAM

martes, 20 de junio de 2023 00:00

Julieta Poggio habló en LAM (América TV) acerca de los rumores de un romance con Marcos Ginocchio, ganador de "Gran Hermano" y desmintió todo. Pero más allá de lo que dijo en la TV, se sinceró en un vivo por Instagram.

Es que este lunes, en la casa de Romina Uhrig, ella y Daniela Celis decidieron compartir con el fandom cómo cocinaban una cena "nostálgica", motivada por el inicio de GH Chile. En un pasaje, y ante las constantes preguntas de los seguidores sobre si está en pareja con el "Primo" hizo una confesión.

"El día que me hacen la nota, el viernes, yo estaba saliendo de una barbería. Hicieron guardia y me esperaron", detalló. "Me estaban esperando el día que salió la nota. Justo había salido antes de eso (el enigmático de Yanina Latorre sobre sus encuentros íntimos con Ginocchio en un departamento). No podía creer la rapidez. Sé que algunos famosos... conocen la casa y se van ahí. A mí me parece mucho", destacó.

uD83DuDCA3 Juli Poggio habló de su relación con Marcos Ginocchio



Cc #LAM en América TV uD83DuDCFA @elejercitodelam @AngeldebritoOk pic.twitter.com/cRbSstvwOp — América TV (@AmericaTV) June 20, 2023

En cuanto a la entrevista en LAM, Julieta señaló que no era verdad que se hubiera visto con Marcos en el departamento de un productor de Gran Hermano. "Alimentan el 'shippeo' pero no es real. La verdad es que somos amigos, igual que lo soy con Nacho", dijo la joven, sin perder la sonrisa. Resaltó cuál es su vínculo con él: "me parece lindo, pero somos amigos. Siempre fue mi amigo. Me veo saliendo con él y los chicos de GH".

Sobre su ruptura con Luca Bardelli, agregó que "fue totalmente personal esa decisión". Además, dijo no estar segura de encarar una nueva relación: "te da un toque de cosa, cuesta superar a veces. No sé si más reservada (para encarar una nueva relación) pero personalmente ir de a poco. No está en mis planes".

Sin embargo, no cerró la puerta a enamorarse: "estoy abierta a lo que tenga que venir; a lo que el universo me mande".