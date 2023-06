Empezó Gran Hermano Chile y los seguidores advirtieron diversas similitudes con las versión de Argentina

martes, 20 de junio de 2023 18:56

Desde que se construyó la espectacular casa para Gran Hermano Argentina 2022, se sabía que le iban a dar muchos usos. Al menos esa era la idea y por eso se hizo tan amplia, tan lujosa y con tanto despliegue de producción.

Lo cierto es que el reality tuvo tanto éxito en niveles de audiencia y repercusiones en redes sociales, que se propagó a países vecinos como Uruguay o Chile. En Uruguay, los exparticipantes fueron recibidos como estrellas de Rock, especialmente el campeón, elegido por el público, Marcos Ginocchio. Mientras que en Chile, se habló del reality porque los concursantes del país vecino estaban al tanto que debían viajar a la Argentina para encerrarse en la casa que se construyó en el país.

Para la versión chilena que empezó esta semana, las reglas son las mismas y los participantes que eligieron en el casting son bastante similares a los que hubo en la versión local. Hay un hombre mayor, con pañuelo en la cabeza, emulando el personaje de “Alfa”. Se trata de Francisco, de 61 años. “Soy mecánico y me gustaría ser el papá de la casa”, dijo al presentarse.

Walter se ocupó de aclarar en sus redes sociales que “Alfa hay uno solo”. Mientras que Julieta Poggio comentó: “Se me hace muy raro verlo desde afuera y ver otras personas en la casa, me trae demasiados recuerdos de ese primer día, sensaciones y mucha nostalgia, quiero volver un ratito me parece. Qué locura y qué experiencia tan única es”.

Nacho Castañares también se encontró un parecido con un participante chileno y los fans vinieron a Jennifer de Chile muy parecida a “La Cata”.

Cabe destacar que esta edición chilena batió un récord. Tiene a la participante más longeva. Se trata de Mónica Ramos, de 77 años. La casa fue modificada un poco en cuanto a la decoración, pero algunas cosas se mantuvieron iguales. Incluso dejaron el bidet en el baño, algo que a los jugadores chilenos les sorprendió encontrar.