Eda y Serkan: quién es Esma, el personaje que confundirá en la ficción

martes, 20 de junio de 2023 00:00

Un atractivo pero también muy inquietante personaje se sumó este lunes a Eda y Serkan: ¿será que es amor?, la ficción turca de las siestas de Telefe. La novela, cuyo nombre original es Sen Çal Kapimi, comenzó un tramo de la historia que será apasionante para los seguidores.

En la trama ingresó un hombre que traerá muchos conflictos. Se trata del príncipe Seymen quien oculta su verdadera identidad y todos los personajes lo terminan conociendo como Melih. El hombre de un porte que no pasa desapercibido para nadie, guarda en realidad un gran secreto que comenzará a ver la luz para el fandom en el episodio que se verá este martes por Telefe.

Es que el hombre sentirá un gran atractivo por Eda Yildiz pero no por quién es ella sino a quién le representa ella en su memoria. La mujer que ama él es en realidad Esma, su ex esposa.

En el capítulo de este martes, el príncipe Melih irá al terreno donde construirá su casa y pedirá que puntualmente Eda lo acompañe. Esto generará los celos de Serkan quien no dejará pasar por alto este particular pedido.

Una vez juntos, Eda apreciará mucho el lugar donde se iniciará la construcción. "Es un lugar precioso. Su madre tuvo un sueño hermoso", expresará ella quien advertirá que la gente no puede vivir sin sueños. "A veces se tienen muy cerca y en otros, a veces sólo se desvanecen. Así es la vida", agregará él.

Más tarde él invitará a Eda, Serkan y Semiha a su mansión a cenar y allí una enorme pintura encuadrada generará mucha intriga en todos pero él mantendrá su reserva. Previo a la visita a ese lugar, Semiha le advertirá a Eda que no aguantará más que ella siga con Serkan y la obligará a romper esa misma noche.

La chica terminará aceptando la extorsión de su abuela. En un momento a solas entre Eda y Serkan, ella terminará la relación. Con lágrimas en los ojos, la joven será contundente: "¿no te has dado cuenta Serkan?, no podemos seguir. Ya no podemos estar juntos".

Luego agregará: "mi abuela fue quien lo dijo y pienso que tiene razón. Mi abuela me recordó lo que significaba estar contigo. Cada vez que te mirara, vería la mirada inculpadora de mis padres y mi herida interna sangraría".

Al final de la cena y cuando todos ya se hayan ido, el príncipe descubrirá el cuadro y lo que allí se vea será increíble. La pintura mostrará a una mujer muy parecida físicamente a Eda. "Esma, mi amor, finalmente estaremos juntos de nuevo", señalará él al destapar ese cuadro.