Todo por mi hogar: un nuevo personaje se suma a la ficción

viernes, 2 de junio de 2023 00:00

Es una de las ficciones más nuevas de Telefe y una de las que poco a poco va ganando más audiencia. Todo por mi hogar (Kardeslerim) comenzó a emitirse hace menos de un mes y desde su desembarco planteó distintos escenarios y cambios pero con la esencia manteniéndose en todo momento.

La novela, que en Europa se llama Hermanos, gira entorno a los hermanos Eren quienes deben afrontar numerosos problemas y desafíos tras la muerte de sus padres. Kadir (Halit Özgür Sari) es el mayor de todos y quien decidió ponerse al hombro la responsabilidad de que a los otros tres no les falte nada. Sin embargo eso es complicado y poder concretarlo se torna muy difícil. Los otros tres son Ömer (Yigit Koçak), Asiye (Su Burcu Yazgi Coskun) y Emel (Aylin Akpinar).

Entorno a estos cuatro hay numerosos personajes que llaman la atención por sus intervenciones y problemas que atraviesan a los protagonistas. Uno se sumará ahora y vendrá a disputar un amor. Se trata de Tolga (Berk Ali Çatal) quien es el ex novio de Ayse (Çagla Simsek), la atractiva joven que se enamoró a primera vista de Ömer.

Tolga es un chico muy arrogante pero también muy celoso perteneciente a una familia muy pudiente. Él va al mismo colegio que los hermanos Eren y se convertirá en el nuevo enemigo en la escena de Ömer. Generará altercados impensados en un contexto donde el amor, como siempre, será el verdadero protagonista.

El actor que interpreta a Tolga, Berk Ali Çatal, nació el 4 de marzo de 1995 en Estambul. Se graduó del departamento de Actuación de la Universidad Yeditepe de Estambul, recibió capacitación básica en actuación en el Centro Cultural Sadri Alisik Berk Ali Çatal, quien apareció por primera vez en la serie llamada Family Reisi en 2009, cuando tenía 14 años, tomó un papel en la serie de televisión "I Love Me Like This" en 2014. Tuvo papeles en Desperate Housewives en 2017, Söz, Vatanim Sensin en 2018, Çukur en 2020.

Avance del capítulo de este viernes

Los hermanos Eren se despedirán de aquellas personas que más les importa en su vida antes de viajar a un nuevo destino para vivir. En este contexto, Doruk le confesará a Asiye que la ama, Kadir se fundirá en un abrazo con Melisa y Ömer se refugiará en Ayse mientras Tolga los ve a pocos metros.

"Preciento que mañana no vendrás a la escuela", le dirá entre risas cómplices Ayse y buscará la forma de conseguir su teléfono celular: "en caso de necesitar tus apuntes me dejás tu número y te escribo para que me ayudes".

Por su parte, Kadir le dirá a Melisa: "nos iremos de Estambul. Intentaremos vivir bien en otro lugar. Acá no podemos. Nada de lo que hacemos funciona".

Finalmente Doruk le confesará su amor a Asiye: "si no tuvieras que irte de Estambul te hubiera dicho lo que siento por tí, te hubiera llevado a un lugar, te hubiera puesto velas para que sea romántico, me habría esforzado... lo que quiero decir es que me convertiría en un hombre mejor para tí, para estar contigo... ¿aceptarías?".