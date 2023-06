Sorpresa: el Bailando sumó nuevas figuras confirmadas

viernes, 2 de junio de 2023 21:20

Ángel de Brito, quien se ha convertido en una especie de vocero de las novedades de América, confirmó este jueves nuevos confirmados para el Bailando 2023. La nueva versión del certamen conducido por Marcelo Tinelli calienta motores y en esta nota te contamos quiénes son los personajes que ya está confirmados para la pista de baile más famosa del país.

El conductor de LAM confirmó tres nuevos participantes para el certamen: el periodista de espectáculos Guido Záffora, el actor y comediante Maxi de la Cruz y la artista uruguaya Fernanda Sosa.

Maxi de la Cruz, también uruguayo, tiene el condimento agregado de que trabajó con Guillermina Valdés, ex mujer de Tinelli, en la obra de teatro Los 39 escalones.

Por su parte, a la modelo e influencer oriental también se la ha vinculado sentimentalmente con el conductor y ex presidente de San Lorenzo. Una vez más, Marcelo apelando a su vida personal para ponerlo en frente de las cámaras y agregar algún condimento más a su programa.

Se conforma con 3 puntos de rating:

Marcelo Tinelli habló sobre el rating que espera en esta nueva etapa en América y fue muy cauto con respecto a los números que espera ver en la planilla de Ibope.

El conductor afirmó que se conforma con 3 puntos de rating y que consideraría un éxito alcanzar los 5 puntos. Números impensado hace algunos años para una de las figuras más importantes de la televisión desde la década del ´90 en adelante.

De todas maneras, estas bajas expectativas parecen obedecer a una táctica del oriundo de Bolivar: al poner paños fríos se cubre de un posible fracaso. Es difícil creer que en su fuero íntimo él maneje esperanzas tan bajas de audiencia. Para ponerlo en contexto, hacer menos de 4 puntos significaría ni siquiera ser lo más visto de su canal ya que LAM hace arriba de 4 puntos casi todas las noches.

Los confirmados hasta ahora para el Bailando 2023:

Alfa (ex Gran Hermano)

Holder (ex Gran Hermano)

Coti (ex Gran Hermano)

Cone (ex Gran Hermano)

Cande Tinelli

El Tirri

Lourdes Sánchez

Juli Castro

Coki Ramírez

Cami Homs

Anabel Sánchez

Kenny Palacios

Guido Záffora

Maxi de la Cruz

Fernanda Sosa