Se estrenó Rumba, el nuevo video de Flor Vigna con Daniela y Thiago de GH

viernes, 2 de junio de 2023 00:05

Este jueves a través de diferentes plataformas, la querida bailarina y cantante, Flor Vigna, estrenó su nueva canción "Rumba", que hizo en colaboración con Kaleb Di Masi. La pelirroja presentó un clip fiel a sus características, con muchos bailarines y todos llenos de energía y color.

En el trabajo, aparecen Daniela Celis y Thiago Medina, ex competidores de Gran Hermano que son pareja y actualmente viven juntos. Ambos bailaron y se besaron al ritmo de Vigna y fueron sensación.

Con tan sólo 2 horas de publicado en YouTube, el trabajo ya tuvo más de 21.000 reproducciones y cientos de comentarios positivos.

"Me lo hace suavecito, nadie como mi turrito, somos libres sin delito, no pedimos requisito", dice parte de la letra de la canción. En tanto que en el estribillo, anuncia: "Vivimos de rumba, no se acaba nunca".

"Realmente valió la pena esperar por RUMBA. Esté temón va a ser tendencia y va a sonar en todos lados, guarden este comentario EXITOS chicos", "No puedo creer como A kaleb no le importan las reproducciones y le da oportunidades a nuevos.artistas . Se necesita más gente así en ese ambiente. No sé porque lo dejaron de lado sin sentido" y "No cualquiera puede cumplir sus sueños y hacerlo tan bien Flor! Sos muy grosa! Tenés todo para triunfar y lo estás logrando con tu trabajo incansable, talento y belleza , temón ! Ya lo estoy bailando!", fueron algunos de los comentarios que los fanáticos les dejaron.

Mirá el video: