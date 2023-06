Nuestro Amor Eterno: avance del capítulo de este viernes

viernes, 2 de junio de 2023 00:24

Nuestro Amor Eterno (Istanbullu Gelin), la ficción turca de las tardes de Telefe, avanza en su último tramo y con esto algunas historias se van cerrando de la mano de aquellos conflictos que estaban inconclusos. Sin embargo algunos temas aún están latentes y generan giros en la historia no imaginados.

En el episodio de este jueves, Nazif recibió el alta médica después de haber quedado grave por el incendio que se desató en la casa que fue a ver junto a Esma. Precisamente por un descuido de ella, se desató aquel hecho que pudo terminar en tragedia.

En el capítulo de este viernes, Esma le pedirá perdón a Nazif por lo ocurrido. "No sé cómo disculparme", comenzará expresando la madre de los Boran y luego se fundirá en un abrazo con su chofer mientras deja correr las lágrimas.

Lejos de esto, Adem hablará con Fikret y le contará lo que le pasa con Dilara. "Simplemente se fue, no miró atrás y se fue", explicará destacando que no pudo ir detrás de ella porque no dijo dónde iba y no le responde las llamadas.

"Es mi culpa porque no permití que ese infeliz se apropiara de mi hijo", dirá con ironía pero su hermano tratará de que piense bien lo que está ocurriendo. Ante esto, Fikret intentará hacerlo repensar por sus hechos: "¿No me aconsejaste que si permanecía en calma recuperaría a mi mujer?, ¿lo olvidaste?. Ipek ni siquiera me miraba. Te dice que no la busques, se fue porque estaba celosa pero si sigues acá sentado la perderás para siempre. El tiempo pasa muy rápido".

Tras esto, irá a la casa de Senem para encontrar a Günes. "No la localizo, tal vez tu sabes dónde puedo encontrarla", le explicará a la tía de Süreyya. Sin embargo ella intentará saber si le conviene o no dar esa información.