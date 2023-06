"Me fueron a buscar en camilla": el mal momento de Jésica Cirio

viernes, 2 de junio de 2023 13:35

Jésica Cirio se encontraba en una distendida charla con sus compañeros del programa Vamos Viendo, en Piso 18, cuando reveló que una vez se subió borracha a un avión y se desmayó antes de bajar. Por eso tuvieron que trasladarla en una camilla.

Todo comenzó cuando el streamer Gerónimo "Momo" Benavides salió en vivo desde un bar de Viena y, a pedido de sus compañeros, se animó a tomarse un shot de tequila.

Santutu y Sofi Santos insistieron en que siguiera bebiendo y hasta bromearon con que después podía vomitar tranquilo al subirse al avión, que saldría en pocas horas con rumbo a España. Pero Jésica Cirio fue la que menos arengó para que bebiera porque recordó un episodio que atravesó cuando era más joven.

“¿Un shot quieren que me clave? Bueno, dale. Quieren joder, vamos a joder... No voy a dormir. Nos tenemos que levantar a las cuatro de la mañana y es la una. No me voy a poner en pedo, gente. Tengo que tomar un avión. Así que no voy a tomar”, explicó Momo.

“¿Nunca te subiste a un avión en pedo?”, le preguntó Santutu, pero fue Cirio quien contestó: “Ay, yo sí. Yo me subí en pedo y me fueron a buscar en camilla. Me desmayé antes de bajar del avión. Fue un montón”.