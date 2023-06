Eda y Serkan: avance del capítulo de este viernes

viernes, 2 de junio de 2023 00:00

Tiempos de perdón y nuevos personajes se acercan a Eda y Serkan: ¿será que es amor?, la ficción turca de las siestas de Telefe. La novela, cuyo título original es Sen Çal Kapimi, viene de momentos de muchas turbulencias con Eda conociendo el secreto que escondía Serkan y Efe a punto de abandonar la historia para dar ingreso a una significativa figura.

En el capítulo de este viernes, Efe hablará con esa persona, que tiene vínculo familiar con Eda, y le pedirá ser paciente. "Quiero decirte algo que es importante. Va a llevar tiempo que Eda se adapte a tí, te pido que tomes todo con paciencia. Voy a intentar de tomar las acciones de Ferit", explicará.

Lejos de esto, Serkan le pedirá a Eda que se quede en la empresa un día más para poder hacer frente al compromiso de la reestructuración de una cancha de golf. En ese momento, comenzará un ida y vuelta de indirectas entre ambos que es reflejo de lo ocurrido el día anterior cuando ambos quedaron esperándose uno al otro tras una confusión con una dirección. "¿Esperarás, realmente lo harás?, ¿no te surgirá nada de imprevisto?", lanzará ella.

Luego agregará: "de todas formas no cambiarás Serkan... me queda poco tiempo, cuando Efe se vaya me voy también".

Tras escuchar esto, él hablará con Engin para que busque la forma de que dure más tiempo en la empresa. "No te das cuenta que cuando se vaya él, se irá ella. No puedo ir a su casa ni a la florería, no puedo hablar con ella ni siquiera quiere verme", apuntará Serkan con desesperación.

"Si hoy va a ser el último día, tengo que pasar todo el día con ella. Por eso inventá algo, crea un pretexto o algo", le ordenará a su empleado y compañero de trabajo.

Luego él intentará acercarse a Eda por todos los medios en la empresa. Entre el diálogo por el trabajo y los pedidos de él para que se quede, llegará Selin para contarle que la campaña de la fundación fue todo un éxito. "La campaña de las mujeres con la mejor sonrisa fue un éxito. La organización quiere que tú y Eda sena su imagen", expresará la rubia.

Ante estas palabras, él rechazará la iniciativa pero Eda la cruzará para saber por qué ignoró su opinión. "Recuerdo que no lo hiciste de buena gana", señalará Selin a lo que Eda buscará respuestas: "¿no te cansas por entrometerte?"