Todo por mi hogar: avance del capítulo de este lunes

lunes, 19 de junio de 2023 00:00

Con giros reveladores que dará intensidad a la ficción. Así avanza Todo por mi hogar, la novela turca de las tardes de Telefe cuyo nombre original es Kardeslerim.

En el capítulo del viernes pasado, Suzan (Ahu Yagtu) quiere recuperar el tiempo perdido que no pudo compartir con Ömer (Yigit Koçak). "Quiero que pasemos tiempo juntos, para intentar conocernos un poco más. Sólo quiero recuperar el tiempo que no pude estar contigo. Eso es lo único, por favor no digas que no", le dijo la madre para luego pedirle un abrazo que fue concedido por él.

En el episodio de este lunes, Melisa (Damlasu Ikizoglu) le presentará a Kadir (Halit Özgür Sari) unos amigos de Suiza que están de visita en Estambul. En la ocasión ella lo invitará a un viaje en auto por el Mar Negro y quedará en evidencia la situación económica de él.

Más tarde comerán juntos un helado y caminarán de la mano como novios. Pero la alegría podría terminar muy mal. Es que a pocos metros, los seguirá con la mirada Nebahat (Simge Selçuk), quien nunca había imaginado que su hija podría estar en pareja con el hijo de la empleada de ella.

Por otro lado, Aseiye (Su Burcu Yazgi Cos¸kun) le confesará a su prima Aybike (Melis Minkari) que comió hamburguesas de las que dejaron otras personas en la mesa y eso será escuchado por Tolga (Berk Ali Çatal) y Berk (Recep Usta).

"Tomé las sobras de las hamburguesas que habían del restaurante. A Emel y mis hermanos les encanta. Pero no las puedo pagar porque son costosas. Selim me vio y me siento mal", explicará ella a su prima. Al escuchar estas palabras Berk le contará a Tolga que "esos chicos son miserables, ni siquiera tienen qué comer a veces".

Lejos de todo esto, Harika (Gözde Türker) decidirá hacer pasar a su hermano como un asesino y se autolesionará para luego culparlo. "Haré que mi madre te odio. No podrás quitarme nada", le dirá Harika a Ömer para luego llevar adelante un plan que podría tener las peores consecuencias.