Preocupación por la salud de Diego Ramos: "Apareció que tengo..."

lunes, 19 de junio de 2023 00:00

Diego Ramos, el querido actor de 50 años que a diario se muestra en las redes sociales activo a través de sus actividades laborales y también las diarias, dejó de lado su característica alegría y habló a corazón abierto sobre su salud.

A través de un video en sus historias de Instagram, Ramos reveló que asistió a un turno médico y le dieron un diagnóstico que no esperaba.

"Bueno muchas personas me estuvieron preguntando por los estudios que me tuve que hacer en los últimos días. Y esto se debe a que desde hace dos o tres semanas vengo con mucho dolor en la cintura y en la pierna", comenzó diciendo el actor.

"Fui al especialista en columna y ayer a las seis de la mañana me hizo un bloqueo en la columna. Te meten una aguja justo donde tenes la inflamación. Ahora tengo que esperar a que pase el dolor. O sea... va pasando pero me bajo al nervio y me agarró el pie también y se me duerme", agregó respecto del diagnóstico.

Sin embargo, eso no fue lo único ya que hubo otro problema más. "Además, cuando me estaba haciendo la resonancia magnética apareció lo que se llama un incidentaloma. Explicándolo medio a lo bestia, perdón los médicos, pero es cuando te aparece algo por lo que no te estás tratando. Fue así que me apareció un quiste en el riñón izquierdo", aseguró.

Y cerró: "Es un quiste simple por suerte sin complicaciones. No hay que hacerle nada ni tratamiento. Pero tengo que tener cuidado porque puede ser maligno. Y empezas a ver en Google y empezas a ver la palabra tumor y esas cosas... pero bueno no demos bola a Google y sí, a los médicos".