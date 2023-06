Masterchef eliminó a uno de sus más queridos participantes

lunes, 19 de junio de 2023 00:10

En la noche de este domingo 18 de junio, Masterchef Argentina despidió a uno de sus participantes con más logros en la competencia, en una nueva gala de eliminación.

En la noche, los concursantes debieron preparar diferentes platos libres con una canasta de productos que ya les fue dado, siendo el protagonista entre ellos el alcaucil. La consigna para Estefanía, Silviana, Rodrigo, Juan Francisco y Antonio, fue que podían descartar sólo uno de los ingredientes que les tocó la canasta y con el resto, cocinar.

Si bien algunos de los participantes tuvieron inconvenientes con esa verdura, otros supieron desarrollarse muy bien y sorprender a Germán Martitegui, Damián Betular y Donato de Santis.

Una vez que el jurado probó los platos y pasó a deliberar, eligió a los mejores de la noche que consagró a sus autores a seguir en competencia: entre ellos nombraron a Estefanía y Rodrigo.

Sin embargo, otros dos no lograron impactar positivamente en sus paladares y fueron los peores de la noche. Se trata de Juan Francisco, Antonio quienes se pararon frente a los chef para escuchar lo que menos esperaban, el eliminado de la velada. Por su parte, Silvana logró zafar de quedar última.

Finalmente, después de un extenso tiempo, se conoció que el eliminado fue Juan Francisco. Tras escuchar su nombre, su amigo Rodrigo se quebró en llanto sobre su estación y aseguró que es el tipo de personas con quien él desea rodearse.

"Tenés esas ganas, esa vocación y eso no se tiene que desvanecer. Lo tenes que cultivar, que sentir, nosotros estamos disponibles siempre y seguramente nos vamos a volver a cruzar", le dijo Donato provocando las lágrimas del ex concursante. "Estas últimas semanas has sido brillante, te vas con platos espectaculares y el balance es súper positivo para vos", agregó por su parte Damián.

"Fue muy lindo tenerte acá, te agradezco la pasión que le ponés a nuestra vocación y creo que podés dedicarte a ser lo que quieras porque sos una persona espectacular", resaltó Martitegui. Finalmente, Wanda le agradeció por ser guardavidas y cuidar el mar.

"Siempre fui de las personas que piensan que las cosas se viven, se disfrutan y cuando se termina se valoran que se haya vivido. Uno va a tener tristeza por irse pero hay que valorar el haber estado acá, estoy super feliz de haber estado tres meses, aprendí un montón de cosas. Le agradezco a mi familia y mis amigos por haberme bancado, aprendí a que tengo otra pasión además de salvar vidas. Gracias", cerró el joven, saludó a sus compañeros y se despidió del big show.

