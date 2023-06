En Gran Hermano Chile, ¿quieren imitar a Marcos y Julieta?

lunes, 19 de junio de 2023 18:49

Es la misma casa pero con algunos cambios. Son otros los participantes pero todos saben quiénes fueron los jugadores de Gran Hermano Argentina.

Este domingo, la casa más famosa del país volvió a abrir sus puertas pero para recibir a los 18 jugadores que protagonizan Gran Hermano Chile . Son 10 mujeres y 8 hombres, algunos con ciertas "similitudes" con los ex "hermanitos" argentinos.

Apenas horas después de presentarse y pasar la primera noche dentro de la casa, comenzaron a armarse grupos... y comparaciones. Francisca y Lucas, dos de los nuevos jugadores fueron vistos en la cocina, charlando sobre Marcos y Julieta.

En medio de un halago por el estilo avasallante de Fran -modelo, dueña de un sex shop y emprendedora en Only Fans- Lucas habló de las exjugadoras: "En Argentina no había ninguna mina así, eran todas...". "Tan perra no" , interrumpió Fran, en alusión a ella misma.

"La que la rompió era Juli" , dijo él. "Era calladita, estaba muy guapa pero era igual que Marcos. Él era muy calladito ", siguió. "Era tímido igual", acotó ella.

Lucas tiene 23 años, estudia Psicología y es profesor de Jiu Jitsu, el mismo arte marcial que practica Marcos, por el que fue campeón nacional. Además, se define como alguien austero y poco materialista.

Los nuevos "hermanitos"

La nueva edición de Gran Hermano Chile se desarrolla en la casa que albergó a los "hermanitos" argentinos en 2022 . Redecorada y con algunas reformas, será el hogar de 18 participantes, 10 mujeres y 8 hombres. Todos ellos estarán sometidos a las mismas reglas que la versión argentina por Telefe.

El encargado de darles la bienvenida a los participantes, desde Buenos Aires, fue el director del matinal "Contigo en la mañana", Julio César Rodríguez. Desde Santiago de Chile, la conductora Diana Bolocco encabezaba el espacio e interactuaba con los familiares de los flamantes jugadores.

El promedio de edad de los participantes es de 30 años, y según sus edades, están divididos así: 2 son menores de 20 años, 13 tienen entre 20 y 40, y 3 son mayores de 40. Otro de los datos revelados por el equipo de Gran Hermano Chile tiene que ver con sus ocupaciones: 9 son profesionales, 6 tienen un oficio y 3 son estudiantes.

En cuanto a su estado civil, 11 son solteros, 3 están en pareja, 2 están divorciados y 2 están casados. Y entre ellos, suman 6 hijos.

Dónde ver Gran Hermano Chile

El reality realiza debates, galas de eliminación y más espacios en Chilevisión y Chilevisión.cl . Además, podrá ser visto por Pluto TV las 24 horas del día , los siete días de la semana.