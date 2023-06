Señal: un accesorio de Julieta Poggio reveló una clave sobre Marcos Ginocchio

domingo, 18 de junio de 2023 13:56

Desde que Yanina Latorre dio explícitas referencias del romance entre el ganador de "Gran Hermano", Marcos Ginocchio y la finalista, Julieta Poggio, los fans no paran de buscar señales que los conecten. Y fue la modelo y actriz quien dio una bastante sugerente en las últimas horas que ya llevó a especulaciones.

Es que Juli eligió para complementar su outfit de sábado, un collar que formaba la palabra "fe". Inmediatamente los seguidores asociaron la palabra a Marcos, que es muy creyente en el catolicismo. Dio muestras de que profesa la fe en la casa de Gran Hermano y contó que la religión lo ayudó a superar un momento difícil de su adolescencia.

En las fotos y videos de Julieta, los seguidores no dejaban de ver los dijes con la particular referencia. "¿Desde cuándo tanta fe, Juli?", fue uno de los comentarios. En tanto, Ginocchio no se pronunció sobre los rumores en sus redes y sí se sabe que Julieta dio una entrevista a Ángel de Brito y seguramente hablará sobre la posible relación.

Yanina Latorre fue la encargada de encender nuevamente las esperanzas de los fanáticos. La panelista de LAM reveló que los excompetidores tuvieron diversos encuentros íntimos, pero ninguno de los dos salió a desmentir lo sucedido. Son muchos los seguidores que se mantienen expectantes con el deseo de que esto sea real. Hasta el momento, los exjugadores de GH no dieron indicios de que estuvieran juntos, pero desde LAM confirmaron que este lunes se conocerán detalles del supuesto romance.

En las redes sociales, Estefi Berardi subrayó que “sobre los rumores ‘Marculi’, me acaba de contar Juli Poggio que ya dio una nota donde responde absolutamente todo. Habrá que esperar al lunes”.