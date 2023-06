La China Suárez fue vista junto a un reconocido influencer en Uruguay

sábado, 17 de junio de 2023 19:21

Tras semanas de especulaciones y sospechas, se confirmó que la China Suárez y el influencer Lauty Gram están juntos en Uruguay. Fue en LAM (América TV) donde mostraron las primeras imágenes de la pareja.

“Se los encontró una amiga en Uruguay, ya se muestran públicamente. Estaban en un shopping. Ella llegó primero. Estaba en un local de ropa y él llega con sus amigos directo a la caja y le come la boca”, contó Estefi Berardi.

“Mi amiga se quedó helada y como pudo grabó un videito donde se los ve juntos. Ella estaba sola y él llegó y le comió la boca. Fue en el shopping de Punta Carretas, en Montevideo. Ella estaba en un local de H&M”, agregó con más detalles la angelita.

Desde el programa, recordaron que las primeras sospechas comenzaron semanas atrás, cuando se los vio irse juntos de la fiesta Bresh para asistir a un after de Lizardo Ponce. No sólo la gente los vio, sino que también aparecieron imágenes en donde se los puede ver de lejos hablando, sentados en el piso.

El llanto de la China Suárez al anunciar una importante noticia para su carrera

La cantante compartió en su Instagram un nuevo desafío laboral que la hizo emocionar: firmó un contrato con una importante productora musical, la misma para la que trabaja María Becerra.

En ese sentido, confesó cuán feliz está por la noticia sumado a unas historias de ella llorando: “Es un día muy especial. No me gusta llorar en cámara ni en público, pero estoy muy emocionada, muy agradecida. Ustedes son parte de todo esto. Gracias por acompañarme y por confiar en mí”.

“No fueron meses fáciles. Tantas veces en donde uno duda si va por el camino correcto, si seguir. Bajar los brazos nunca es opción. Gracias a todos por sus palabras. Estoy feliz. Se viene mucha musiquita”, confesó.

“Ese día me preguntaba a dónde estaba, a dónde iba. Por qué pasaba lo que pasaba. Tenía días tristes porque dudaba mucho de lo que valía. Yo también tengo días de mier..., duelos, procesos chot... Pero la vida me premia una vez más, y no pienso desaprovecharlo”, reflexionó al respecto.