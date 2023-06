La actriz de Todo por mi hogar que estuvo en Fuerza de Mujer

sábado, 17 de junio de 2023 00:00

Las novelas turcas son, sin dudas, los caballitos de batalla de Telefe. Desde que estrenó El Sultán, en el prime time allá por abril del 2017, las producciones no dejaron de emitirse una tras otra. La mayoría de éstas alcanzaron grandes éxitos, aunque también hubo excepciones.

Una de las que pudo cosechar muy buenas mediciones fue Fuerza de Mujer. Ésta fue una ficción producida en Turquía en 2017 y que fue adquirida en más de 50 países del mundo bajo distintos nombres, entre ellos Mujer.

El guión estuvo basado en una ficción japonesa que se volvió muy popular allí, Women, my life for my children, y que fue adaptada en Turquía bajo en nombre Kadin.

Su elenco contó con grandes figuras, encabezada por Özge Özpirinçci en el papel principal de Bahar y Seray Kaya como Sirin, la "mala" de la historia. Pero el reparto también contó con una actriz que hoy se lleva la atención del fandom de las novelas turcas: Ahu Yagtu.

Actualmente esta actriz se la ve en la piel de Suzan pero en Fuerza de Mujer interpretó a Piril. Los papeles fueron muy distintos uno de otro pero permanece un perfil que genera rechazo en los seguidores de las novelas turcas. Es que en ambos casos comienza siendo una mujer con trazos de mala pero que poco a poco va dando un giro a su personalidad.

En Fuerza de Mujer, Piril fue la segunda esposa de Sarp y enemiga en muchos momentos de Bahar (Özge Özpirinçci), la joven madre que debía criar sola a sus dos hijitos: Nisan y Doruk.

En Todo por mi Hogar, Suzan es una mujer que engañó a su marido con el socio de él y que tras un accidente quedó viuda. Por eso, toda la fortuna quedó a nombre de ella y deberá lidiar con ese poder pero también con un dolor que no puede contener: conocer al hijo que ella abandonó, Ömer, quien la rechaza como madre.

Esos son los capítulos que se están viendo por estos días por Telefe y que van encaminando al ingreso de nuevos personajes que traerán más dramas y conflictos a la historia.