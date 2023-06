Sorpresa: Rocío Rial iniciará acciones legales a su hermana Morena y a Luis Ventura

viernes, 16 de junio de 2023 18:45

Morena Rial fue el foco de los medios en las últimas semanas tras sus fuertes declaraciones sobre sus padres adoptivos, Jorge Rial y Silvia D’Auro. La joven mediática reveló detalles de su infancia y nombró a su hermana Rocío, a la cual no le gustó nada que se hable de su vida privada.

Según revelaron en Socios del Espectáculo, la hija menor de Jorge Rial iniciará acciones legales en contra de su hermana Morena, Luis Ventura y América TV. “Rocío tomó la decisión de enviar carta documento, de demandar al canal, a Luis Ventura y a su propia hermana”, aseguró Mariana Brey, panelista del programa.

El motivo de la demanda sería porque Rocío elige tener una vida fuera del ojo público. “Básicamente lo que le pasa a Rocío, que es bajo perfil, es que se siente injuriada y necesita ponerle un límite a esta situación”, detalló la periodista.

La hija del conductor buscaría preservar el estilo de vida que lleva y no quiere ser más nombrada por este tema. “Ella quiere seguir teniendo la vida que tuvo siempre, estudia y tiene una vida personal privada que cuida y preserva mucho”, explicó Brey y añadió: “No quiere que la nombren más y es la manera que encontró para ponerle un límite a esto”.

Además, el periodista Santiago Riva Roy reveló en el mismo programa que Jorge Rial también le iniciaría acciones legales a su hija Morena. “Cuando vuelva al país iniciará acciones legales, por ahora quiere disfrutar de España”, señaló.

La reacción de More Rial frente a un posible bozal legal

Lejos de quedarse callada, la mediática habló sobre la posibilidad de que su hermana le ponga un bozal legal. “La historia menos contada es la de ella, ella en la historia es un cuatro de copas... Ella está mandada por el otro desde allá que mientras tira agüita de la fuente, habla por mensaje. La verdad duele y al que le moleste, bueno, pondrá bozal legal, yo seguiré hablando sin nombrar”, respondió Morena.

Y añadió: “A mí nadie me puede callar la boca porque es mi historia y yo sin nombrar puedo seguir hablando tranquilamente. Él o ella no me van a callar. Ella es la que menos perjudicada salió. Obviamente la mandó Rial ¿me están jodiendo, en qué cabeza cabe? Si él me pone un bozal legal a mí, directamente va a ser para más lío y para que yo siga hablando más de lo que sé”.

Además, Morena explicó el motivo por el que su hermana no se pelearía con su padre. “Lo que pasa es que Rocío trabaja para él en la oficina y en todo, y no se va a pelear con él porque va a perder todo”, señaló.