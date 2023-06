Eda y Serkan: avance del capítulo de este viernes

viernes, 16 de junio de 2023 00:00

Momentos de renuncia por amor se viven en Eda y Serkan: ¿será que es amor?, la ficción turca de las siestas de Telefe. La novela, cuyo nombre original es Sen Çal Kapimi, transita un camino en el que los protagonistas podrían quedar alejados mutuamente a raíz del odio y la sed de venganza de uno de los nuevos personajes.

En el capítulo de este jueves, Serkan (Kerem Bürsin) quedó preso por una falsa denuncia que realizó Semiha (Aysegül Issever) y eso llevó a que Eda (Hande Erçel) decida aceptar la maniobra extorsiva de su abuela con tal de que ella no le haga daño al amor de su vida. Gracias a esto, él recuperará su libertad pero no sabrá que ella fue la que intervino para eso.

En el episodio de este viernes, él buscará levantar la situación de la empresa que empieza a desplomarse. "No me he olvidado lo de ayer y voy a descubrir a quien haya hecho esa acusación falsa en mi contra", advertirá Serkan delante de todos los compañeros de trabajo, entre ellos Eda y Semiha. Luego agregará: "quien quiera que haya hecho la denuncia es una marioneta. Debemos encontrar a la persona que planeó todo esto".

Finalmente apuntará delante de todos a Semiha como la responsable del hecho. La denuncia en la cara generará un clima tenso y abrirá la batalla. Precisamente el siguiente paso que dará la abuela de Eda se conocerá minutos después.

Será Engin (Anil Ilter) quien dará esa noticia que dejará a todos con mucha preocupación. "Acabamos de recibir una mala noticia. El proyecto de la licitación que ganamos fue cancelado. Se enteraron de tu arresto, nos consideraron un riesgo y nos cancelaron", lanzará la mano derecha del joven Bolat. Luego Piril (Basak Gümülcinelioglu) aclarará: "además hay otra cancelación, por el incidente de Año Nuevo".

Tras la racha de malos momentos, Eda enfrentará a su abuela y le advertirá que ella está sacrificando su relación para que ella no le haga daño a Serkan pero no está cumpliendo. "Es cierto, hicimos un trato como bien dices y aunque yo cumplí mi parte, tu no cumpliste tu parte. ¿Qué esperas?", señalará pidiendo que cumpla su parte.

En este escenario, buscarán un proyecto más grande e importante para "lucir con orgullo" y repuntar la imagen. Para ello Eda le pedirá ayuda a su abuela pero Serkan dudará de darle esa responsabilidad. "Realmente no tengo confianza en usted", advertirá él.