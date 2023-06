Otra separación tras Gran Hermano: no va más para Coti Romero y "Conejo" Quiroga

jueves, 15 de junio de 2023 11:44

Constanza Romero y Alexis Quiroga entraron a la casa de Gran Hermano en busca de fama y de un premio millonario, pero se fueron con algo inesperado: se enamoraron y siguieron su romance luego de finalizado el programa de Telefe.

Se mudaron juntos a Capital Federal (en el mismo edificio, pero en departamentos separados) para consolidar sus carreras artísticas y hasta compartieron un romántico viaje al Caribe. Además, consiguieron un lugar en Bailando 2023.

Sin embargo, la relación llegó a su fin. Hace algunos días, Coti había dado indicios de algún tipo de problema porque necesitaba mucho estar junto a su familia correntina: “No saben lo que padezco el vivir lejos de mi familia, teniendo que arreglarme sola en todo, tan de golpe, las presiones y teniendo a media Argentina hablando de mí, todo el tiempo, sin poder salir tranquila a caminar, llorando de estrés cada dos por tres?.

Pero por ese entonces su novio era un gran soporte: “Si no fuera por su apoyo, ahora ya estaría en Corrientes y no estaría por lograr nada de lo que ven, nadie sabe el trasfondo de las cosas, nadie lo conoce realmente, ni a mí, ni saben lo que me ayuda todos los días. Pudo tener sus errores como yo, pero desde entonces, no hay un día en que no vea que intente mejorar por mí, por nosotros”.

Pero esa dedicatoria no fue suficiente y los problemas entre ellos hicieron que tomaran la decisión de alejarse. Entonces la correntina usó sus redes para hacer el anuncio: “Hola, queríamos contarles que con Ale hemos decidido terminar nuestra relación. Les agradecemos un montón todo lo que hacen e hicieron por nosotros pero cada uno tiene proyectos en los que nos queremos enfocar al máximo y creemos que es lo mejor”.

“No se dejen engañar con boludeces, jamás me hablé con nadie, jamás fallé ni mentí, lo sigo teniendo en mi corazón, pero tenemos muchas cosas que sanar, una locura tener que salir a aclarar esto. No voy a dar notas, no lo hice antes, no lo voy a hacer ahora, por favor no insistan, ahora no estoy bien. Agradezco el cariño de la gente y sé que voy a estar bien”, concluyó la influencer, que viajó a Corrientes a recluirse con su familia.

Por su parte, “Conejo” fue quien dio el primer paso para anunciar la separación, quebrado hasta las lágrimas: "Teníamos formas distintas de pensar. Coti decidió tomarse unos días con la familia y me pareció perfecto. No quiere decir que se haya terminado todo. Ojalá que podamos tener una charla, hace dos semanas que no la veo y la extraño un montón".

Lo cierto es que no va a faltar oportunidad de reencontrarse cuando se vuelvan a ver las caras en la pista del Bailando 2023.